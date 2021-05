Wim Kieft waarschuwt: ‘Als hij zich niet bewijst, is het einde trainerscarrière’

Zaterdag, 29 mei 2021 om 07:11 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:17

Wim Kieft is heel benieuwd hoe Mark van Bommel het er van af gaat brengen als trainer van VfL Wolfsburg. De Bundesliga-club heeft de komst van de oefenmeester nog altijd niet wereldkundig gemaakt, maar het is geen geheim meer dat hij een tweejarig contract heeft ondertekend en het takenpakket van de naar Eintracht Frankfurt vertrokken Oliver Glasner overneemt. Kieft is benieuwd hoe Wolfsburg bij Van Bommel is uitgekomen.

“Het moet zijn goede naam als speler in Duitsland zijn geweest of een huzarenstukje van zijn manager Mino Raiola, want Van Bommels prestaties als trainer van PSV hebben hem deze baan niet bezorgd”, benadrukt Kieft zaterdag in zijn column in De Telegraaf. “Na een goed eerste half jaar stortte de boel in Eindhoven volledig in elkaar. In anderhalf seizoen bij PSV heeft Van Bommel geen prijs gewonnen.”

“Hij zal zich moeten bewijzen bij Wolfsburg, anders is het einde trainerscarrière.” Van Bommel promoveerde medio 2018 bij PSV van de Onder 19 naar het A-elftal, na het plotselinge vertrek van Phillip Cocu naar Fenerbahçe. In zijn eerste seizoen moest PSV, ondanks een sublieme eerste seizoenshelft, de landstitel aan Ajax laten. Ook zijn tweede seizoen begon Van Bommel goed, maar een dramatische serie leidde halverwege december 2019 tot zijn ontslag. Later kwamen verhalen naar buiten over een moeizame werkrelatie met een aantal medewerkers en erkende hij ook dat hij het zichzelf te moeilijk had gemaakt.

Van Bommel werd al langer genoemd als belangrijkste kandidaat voor de opvolging van Glasner. Ondanks de goede prestaties, een vierde plaats in het voorbije seizoen, was de relatie tussen de Oostenrijker en de clubleiding bekoeld geraakt, na publieke kritiek van de trainer over het transferbeleid. Bij Wolfsburg krijgt Van Bommel assistentie van onder meer zijn oud-ploeggenoot Kevin Hofland, die het veld moest ruimen bij Fortuna Sittard. Vincent Heilmann en videoanalist Alex Abresch komen over van PSV.