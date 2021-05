Ajax wil gigantisch cashen: meerdere clubs melden zich voor Traoré

Vrijdag, 28 mei 2021 om 23:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:29

Ajax zet in op de verkoop van Lassina Traoré. De Telegraaf weet dat meerdere clubs zich officieel hebben gemeld bij de Amsterdammers, die tien miljoen euro verlangen voor de twintigjarige spits. Onder de geïnteresseerde clubs zijn Lokomotiv Moskou en Atalanta, maar Traoré hoopt op een betere optie.

Traoré was in het begin van het seizoen basisspeler bij Ajax, maar zakte gaandeweg het jaar dieper en dieper weg in de pikorde. De centrumaanvaller uit Burkina Faso ligt nog maar één jaar vast en Marc Overmars voelt dan ook de urgentie om hem te verkopen. "Ajax is bezig om Traoré te verkopen", zegt Mike Verweij in de podcast Kick-Off van zijn krant. "Lokomotiv Moskou heeft zich officieel gemeld en Atalanta ook. Daar heeft hij in de Champions League heel goed tegen gespeeld (en twee keer tegen gescoord, red.). Dus dat kan ik me wel voorstellen. Die clubs heeft hij in de wachtkamer gezet, omdat er meerdere clubs zijn."

Ondanks het kortlopend contract van Traoré willen de Amsterdammers gigantisch cashen. "Ajax hoopt een bedrag van boven de tien miljoen euro voor hem te ontvangen, eventueel met bonussen", zegt Verweij. "Voor spitsen wordt dat betaald. Zeker als er Engelse kapers op de kust komen. Maar aan de andere kant: als je een speler helemaal niet opstelt, en hij heeft nog maar één jaar contract, dan is het misschien een beetje veel. Maar het verhaal gaat ook dat Overmars ver is om Kjell Scherpen voor vijf miljoen euro te verkopen aan Brighton & Hove Albion, dan ben je wel een goede verkoper."

Traoré moest zijn plek in de spits eerst afstaan aan Klaas-Jan Huntelaar. In januari werd Sébastien Haller aangetrokken als eerste optie in de punt van de aanval en sindsdien moest Traoré ook Brian Brobbey voor zich dulden. In totaal kwam Traoré tot achttien officiële wedstrijden in het eerste, waarin hij acht keer scoorde en acht assists gaf. Daarnaast speelde hij elf keer in de Keuken Kampioen Divisie voor Jong Ajax, waarin hij twee goals en één assist toevoegde aan zijn totaal.