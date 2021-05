Willem II haalt Fred Grim verrassend weg bij RKC Waalwijk

Vrijdag, 28 mei 2021 om 22:18 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:30

Fred Grim vertrekt bij RKC Waalwijk, zo maakt de Eredivisionist bekend via een persbericht. De 55-jarige oefenmeester gaat aan de slag als hoofdtrainer bij Willem II. De Tilburgers zaten na het vertrek van Zeljko Petrovic, wiens aflopende contract niet verlengd werd, zonder trainer. Grim slaagde er dit seizoen in om RKC te behouden voor de Eredivisie, zonder daarvoor Keuken Kampioen Play-Offs nodig te hebben. Grim tekent in Tilburg voor twee jaar.

"Fred heeft als voetballer en trainer op verschillende niveaus gewerkt, van jeugdopleidingen tot de top van het Nederlandse voetbal", licht technisch manager Joris Mathijsen van Willem ll de keuze voor Grim toe. "Willem II heeft de ambitie om met aanvallend voetbal een stabiele Eredivisie-club te worden en onze eigen opgeleide talenten de stap naar het eerste elftal te laten zetten."

Grim eindigde dit seizoen met RKC op de vijftiende plek, één plaats onder Willem II. "Omdat Fred zijn veelzijdige ervaring en visie die hij in zijn trainerscarrière ontwikkelde bij Willem II past, zien we in hem de aangewezen man om die gezamenlijke ambities te realiseren", vervolgt Mathijsen. "We kijken ernaar uit om over enkele weken met Fred aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen te beginnen."

Na de directe handhaving van RKC in de Eredivisie is Willem II concreet geworden, zo laten de Waalwijkers weten. In goed overleg heeft RKC besloten Grim de ruimte te geven, wat na akkoord van alle partijen heeft geresulteerd in een transfer. "RKC Waalwijk is erkentelijk voor wat Fred Grim in zijn tijd bij de club heeft neergezet en bereikt. Na een bijzondere promotie, een half afgemaakt seizoen en een hele knappe handhaving zal Fred altijd een bijzonder plekje innemen in de historie van RKC Waalwijk en daar zijn we hem heel dankbaar voor. We wensen hem veel succes in zijn verdere trainerscarrière."