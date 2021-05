Owen Wijndal over Johan Derksen: ‘Hij heeft er wel aardig wat kijk op, hè’

Vrijdag, 28 mei 2021 om 21:51 • Jeroen van Poppel

Owen Wijndal staat voor zijn eerste grote toernooi met het Nederlands elftal. De 21-jarige linkervleugelverdediger lijkt al na zeven interlands verzekerd van een basisplek in Oranje en gaat vol vertrouwen richting het EK. "Ik heb altijd wel vrij veel zelfvertrouwen gehad, ja", zegt Wijndal in gesprek met het Noordhollands Dagblad.

Johan Derksen noemde Wijndal vlak na zijn debuut voor AZ, nog geen twee jaar geleden, 'de nieuwe Marcelo'. Als de linksback geconfronteerd wordt met die uitspraak, moet hij lachen. "Hij heeft er wel aardig wat kijk op, hè, die man", knipoogt Wijndal. "Nee, ’de nieuwe Marcelo’ is wel heel veel van me gevraagd. Het gaat hartstikke goed nu, maar om de nieuwe Marcelo te zijn moet ik wel wat Champions Leagues winnen en tien jaar lang bij een van de beste clubs van de wereld spelen." Toch gelooft Wijndal dat hij dat niveau kan halen. "Ik denk wel dat dat erin zit, ja. Natuurlijk moet ik nog heel wat stappen maken, maar ik ben ook nog jong."

Wijndal is zelf ook enigszins verbaasd over zijn stormachtige ontwikkeling. "Dat het zó snel zou gaan, had ik twee jaar geleden natuurlijk ook niet gedacht", zegt hij. "Ik bedoel, twee jaar geleden kwam ik in de basis van AZ. Dan verwacht je niet dat je nu zeven interlands in Oranje achter je naam hebt. Ook omdat ik bij AZ speel. Normaal gesproken heb je niet zoveel AZ-spelers bij het Nederlands elftal. Dat is heel lang niet gebeurd. Daarmee hebben we AZ ook nog meer op de kaart gezet", doelt hij naast zichzelf ook op Teun Koopmeiners. Daarnaast roken ook Marco Bizot en Calvin Stengs al aan Oranje.

Na het EK maakt Wijndal mogelijk een toptransfer. "Dat hangt er natuurlijk wel vanaf hoe ik dan gespeeld heb", beseft de vleugelverdediger. "Maar ik heb op dit moment wel het gevoel dat ik elke stap aankan. Of het EK daarin bepalend is, weet ik niet. Het zou natuurlijk wel lekker zijn als ik op het EK ook echt laat zien dat ik er klaar voor ben." Wijndal denkt dat hij ook zou passen in een elftal dat verdedigend speelt. "Mensen denken soms dat ik niet kan verdedigen omdat ik opval met aanvallende acties. Maar ik kan ook gewoon goed verdedigen. Als je kijkt hoe vaak ik word gepasseerd door een tegenstander: bijna nooit."