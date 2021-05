Leo Beenhakker: ‘Een grof schandaal hoe het eraan toegaat met Koeman’

Vrijdag, 28 mei 2021 om 20:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:57

Leo Beenhakker noemt de manier waarop Joan Laporta omgaat met Ronald Koeman 'een grof schandaal'. Volgens de huidig ambassadeur van de Coaches Betaald Voetbal doet Laporta er goed aan om duidelijkheid te scheppen over de toekomst van Koeman bij Barcelona. "Hoe durft een president van een van de grootste clubs ter wereld zijn trainer en een icoon, want dat is Ronald Koeman bij Barcelona, zo schandalig te behandelen?”, reageert Beenhakker tegenover De Telegraaf.

Laporta heeft aan Koeman laten weten twee weken uit te trekken om een vervanger voor hem te vinden. Lukt dat niet, dan mag de oefenmeester aanblijven in Barcelona. Vrijdag bracht de president van Barcelona ook naar buiten dat Koeman donderdag met spoed zou zijn opgenomen in het ziekenhuis. Dat verhaal bleek overtrokken en werd vlak daarna ontkend door het management van Koeman. Met een tweet verklaarde Wasserman, het bedrijf dat Koemans zaken doet, oorlog aan Laporta.

Beenhakker heeft geen goed woord over voor de handelwijze van Laporta. "Hoe durf je zo de privacy te schenden door te roepen dat Ronald in het ziekenhuis is opgenomen terwijl er niets aan de hand is?", aldus Don Leo, die uit zijn tijd als coach van Real Madrid weet dat de clubpresident in Spanje alle macht heeft. "De hele structuur van Spaanse clubs, dus ook die van Real en Barça, is dat de president bepaalt. Het is alleen een grof schandaal hoe het er nu aan toegaat."

"Los van de manier van leiderschap, je kunt Ronald niet zo behandelen", vervolgt Beenhakker. "Of je zegt: sorry vriend, we zoeken een andere trainer en hier heb je je geld. Of je zegt: we hebben alle vertrouwen in je. Maar wat er nu gebeurt, is dat zijn gezag, zijn autoriteit als trainer, totaal wordt ondermijnd. Hoe denk je dat dit naar de spelersgroep werkt? Als Ronald mag blijven en hij stapt bij de eerste training het veld op, denken die gasten: daar is onze trainer, die mocht nog even blijven... Het is totaal respectloos. We praten hier niet over de eerste de beste, maar over een icoon van de club Barcelona, een man die in de historie daar grootse prestaties heeft geleverd. Hij heeft ze de Europa Cup I bezorgd."