Rutte brengt slecht nieuws aan Oranje-fans: ‘Dat verbieden we’

Vrijdag, 28 mei 2021 om 20:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:19

De Nederlandse regering verbiedt horeca om wedstrijden van Oranje tijdens het Europees kampioenschap uit te zenden op grote schermen. Dat was de boodschap van demissionair minister-president Mark Rutte tijdens de persconferentie van vrijdagavond. "Ik wil eigenlijk aan Nederland vragen: help nou even mee", aldus de premier.

Rutte kondigde op het persmoment diverse versoepelingen aan met betrekking tot het coronabeleid, maar het grootschalig samen kijken naar voetbalwedstrijden zit er deze zomer niet in. "Wat we niet willen, dat gaan we ook echt helaas verbieden, zijn van die videoschermen bij cafés, binnen of buiten", aldus Rutte. "Wij zeggen: jongens, pas nou op, beperk je nou gewoon tot die vier bezoekers. Áls dat al kan binnen de anderhalve meter."

Volgens Rutte moet nog altijd voorzichtigheid worden betracht met betrekking tot corona. "Er kan nu weer veel, maar we hebben ook gezien bij Koningsdag; als er te veel mensen samenkomen, ook buiten, dan leidt dat tot besmettingen. Ik wil eigenlijk aan Nederland vragen: help nou even mee. Het is goed nieuws dat het zoveel beter gaat dan we een tijdje geleden dachten en dat we versneld kunnen versoepelen, dus laten we dit nou ook even samen doen. Doe het verstandig, dan kunnen we ook die cijfers laag houden."

Rutte deed daarbij een oproep aan de burgers. "We vragen mensen eigenlijk: kijk nou niet naar de overheid voor al die verboden. We gaan nu een spannende fase in, we gaan best wat doen volgende week, dat is ook een gecalculeerd risico, we zijn er nog niet. We zitten nog met zo'n honderdduizend mensen die besmettelijk zijn, de kans dat je iemand tegenkomt die het heeft is gewoon heel reëel."

En dus zal het dit jaar anders gaan dan bij voorgaande EK's en WK's. "We moeten het gewoon met zijn allen doen. We gaan genieten van het EK, maar het moet helaas even anders. Als het Nederlands elftal speelt, is er niets leukers dan in een tjokvol café met elkaar genieten van doelpunten, maar dat gaat nu niet. We gaan kijken hoe we dat precies gaan handhaven, maar het is in ieder geval verboden."

Wel had Rutte op de persconferentie goed nieuws voor het amateurvoetbal. Het kabinet versoepelt op 5 juni de coronamaatregelen: jeugdwedstrijden (tot en met achttien jaar) zijn dan toegestaan en alle voetballers mogen weer normaal trainen. De KNVB laat weten met de versoepelingen aan de slag te willen en de amateurverenigingen vrijdag nog te informeren.