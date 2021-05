Vrijdag, 28 Mei 2021

Mourinho neemt contact op met Cristiano Ronaldo

Thiago Motta is de belangrijkste kandidaat om Christophe Galtier op te volgen als trainer van Lille. De clubloze trainer is in beeld gekomen nadat Laurent Blanc en Lucien Favre een aanbod van de landskampioen afsloegen. (Le 10 Sport)

Arsenal heeft contact opgenomen met Sporting Portugal met betrekking tot Tiago Tomas. The Gunners zijn door de landskampioen van Portugal gewezen op de ontsnappingsclausule van liefst zestig miljoen euro in het contract van de spits. (Record)

José Mourinho heeft contact opgenomen met Cristiano Ronaldo over een spectaculaire overstap naar AS Roma. Het is echter onwaarschijnlijk dat de sterspeler van Juventus trek heeft om volgend seizoen met Roma in de Conference League uit te komen. (La Stampa) Het is echter onwaarschijnlijk dat de sterspeler van Juventus trek heeft om volgend seizoen met Roma in de Conference League uit te komen.

Massimiliano Allegri gaat bij Juventus jaarlijks negen miljoen euro netto per jaar opstrijken. De trainer, die tussen 2014 en 2019 ook al succesvol was als coach van la Vecchia Signora, is vrijdag gepresenteerd als opvolger van Andrea Pirlo. (Fabrizio Romano)

Juventus werkt met goedkeuring van Allegri aan de komst van Hakan Çalhanoglu. De middenvelder van AC Milan beschikt over een aflopend contract en heeft ook de optie om een lucratieve verbintenis te ondertekenen bij Al-Duhail in Qatar. (Repubblica)