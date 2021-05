Maijer onthult namen van twee Oranje-internationals die geen vaccin nemen

Vrijdag, 28 mei 2021 om 18:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:48

Matthijs de Ligt en Memphis Depay behoren tot de spelers van het Nederlands elftal die zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus, zo meldt Marcel Maijer op Twitter. De Ligt en Depay sloten vanwege hun clubverplichtingen met respectievelijk Juventus en Olympique Lyon pas vrijdag aan in het trainingskamp van Oranje in Zeist. Donderdag werden diverse spelers uit de selectie op vrijwillige basis gevaccineerd. 'Een stuk of zes' spelers uit die groep namen geen vaccin, zo zei Frank de Boer donderdag al op de persconferentie.

De Ligt laat aan Maijer weten 'zich niet prettig te voelen' bij vaccinatie. Bovendien heeft de centrumverdediger al een coronabesmetting doorgemaakt, zo zegt hij. "Ook Memphis laat zich voorlopig niet vaccineren", schrijft Maijer op Twitter. "Nu maar hopen dat het virus de Oranje-bubbel straks niet weet te bereiken..." Vrijdag werd bekend dat Jasper Cillessen corona heeft opgelopen en niet met Oranje op trainingskamp gaat naar Portugal. Marco Bizot, die afviel uit de voorselectie, zou al meereizen naar Lagos en dus roept De Boer geen vervanger op.

Donderdag maakte de bondscoach op de persconferentie bekend dat de spelers die op dat moment al in Zeist waren de kans hadden om zich te laten vaccineren. "Er zijn net een aantal spelers gevaccineerd", zei De Boer. "Wij hebben altijd gezegd als KNVB dat eerst de mensen uit de zorg en de mensen die het het hardst nodig hebben voor moeten gaan. Nu vinden wij als KNVB dat we niet voorrang moeten krijgen, maar dat het een keuze kan zijn om ons te vaccineren, vooral de spelers. Die keuze is uiteindelijk gemaakt."

Niet alle spelers waren daartoe bereid. "Het is uiteindelijk op vrijwillige basis, of ze het willen of niet", aldus De Boer. "Veel spelers hebben dat genomen, maar ik kan niet iemand dwingen om een spuit in zijn lichaam te zetten. Of dat gaat om drie of vijftien spelers? We hebben niet zoveel spelers. Ik denk dat een stuk of zes het niet hebben genomen. Wat voor signaal dat geeft? Nogmaals: volgens mij heeft iedereen zelf de keuze over wat in zijn lichaam wordt gespoten. Ik heb wel gezegd dat ik het zou doen. Dat is mijn keuze. Onze dokter heeft het ook gezegd. Maar nogmaals: het is de keuze van de persoon zelf. Dat moeten we respecteren en dat doen we dan ook."