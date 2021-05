Wout Weghorst tipte Steven Berghuis al vaak bij clubleiding van Wolfsburg

Vrijdag, 28 mei 2021 om 18:21 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:50

Wout Weghorst heeft Steven Berghuis al vaak getipt bij de clubleiding van VfL Wolfsburg, zo geeft de spits vrijdag te kennen in gesprek met ESPN. Berghuis werd een dag eerder ook al in verband gebracht met die Wölfe, waar Mark van Bommel komend seizoen aan de slag gaat als hoofdtrainer. Van Bommel zou concrete belangstelling hebben voor de aanvoerder van Feyenoord, die voor vier miljoen euro op te halen is.

Verslaggever Pascal Kamperman valt met de deur in huis wanneer hij vraagt naar de ontwikkelingen rondom een mogelijke transfer van Berghuis naar de nummer vier van de Duitse Bundesliga van afgelopen seizoen. “Heb je nog de opdracht meegekregen om ook Berghuis een beetje te masseren, zodat hij gaat naar Wolfsburg gaat?”, vraagt Kamperman, die verrast wordt door het antwoord van Weghorst.

“Heb ik zelf al heel vaak gedaan bij de clubleiding moet ik eerlijk zeggen”, doelt de spits op het feit dat hij Berghuis al voor heeft gesteld. “Al zonder de trainer. Ik heb zelf al een paar keer mijn best ervoor gedaan. Dus als het nu nog een keer gebeurt, komt het van meerdere kanten. Kan hij lekker naar ons toe komen”, besluit Weghorst met een glimlach.

Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Feyenoord Transfermarkt heeft Van Bommel al geïnformeerd naar de contractsituatie van Berghuis bij Feyenoord, waar de aanvaller nog tot medio 2022 onder contract staat. Wolfsburg krijgt mogelijk concurrentie van PSV in de strijd om de handtekening van Berghuis. De 29-jarige buitenspeler zou zelf ook wel oren hebben naar een overstap naar Ajax, zo wist Valentijn Driessen eerder op de dag te melden.

Verder reageerde Weghorst tegenover de NOS op de zeer waarschijnlijke overstap van Van Bommel naar Wolfsburg, waar de oefenmeester nog niet officieel gepresenteerd is. "Wij hebben als spelersgroep nog niet gehoord dat het officieel is, maar het ziet er inderdaad wel naar uit dat hij komt. Wel leuk, een Nederlandse trainer. Ik ken hem zelf als trainer niet goed, maar ik ben nieuwsgierig en na het EK gaan we ons daar op richten."

Desgevraagde reageerde Weghorst ook op zijn eigen toekomt bij Wolfsburg. “Ik weet niet zeker of ik er volgend jaar nog speel, want er is weinig zeker in het voetbal. Maar we gaan het allemaal zien. Ik voel me heel goed in Wolfsburg en met het Champions League-voetbal hebben we natuurlijk een mooie, nieuwe uitdaging volgend jaar. Er moet wel iets heel moois voorbij komen wil ik daar vertrekken", besluit de viervoudig Oranje-international.