Koeman laat van zich horen: ‘Geloof niet alles wat je hoort’

Vrijdag, 28 mei 2021 om 17:57 • Yanick Vos • Laatste update: 18:10

Ronald Koeman heeft vrijdagmiddag gereageerd op de woorden van Barcelona-voorzitter Joan Laporta, die eerder op de dag verkondigde dat de trainer donderdag met spoed was opgenomen in het ziekenhuis. Koeman maakt het goed, zo blijkt uit een foto die hij op Twitter heeft geplaatst. “Geloof niet alles wat je hoort. Ik ben gezond en dat is alles waar het om draait in het leven.”

Tijdens een persconferentie liet Laporta weten dat Koeman donderdag met spoed was opgenomen in het ziekenhuis. “Ik heb hem gesproken en gezegd dat hij het rustig aan moest doen”, zei hij. Rob Jansen, zaakwaarnemer van Koeman, was woedend door de woorden van de Barcelona-voorzitter. De belangenbehartiger liet aan het Algemeen Dagblad weten dat er niets klopte van de beweringen.

Don’t believe anything you hear. I am healthy, that’s all that matters in life! ???? pic.twitter.com/yTlPxL0sKn — Ronald Koeman (@RonaldKoeman) May 28, 2021

“Het is totale onzin”, reageerde Jansen, die wel bevestigde dat Koeman in het ziekenhuis is geweest. "Een president mag dit soort dingen ook helemaal niet zeggen, dat is schending van de privacy. Ronald heeft alleen zijn bloeddruk laten meten. Hij heeft een hartkatheterisatie gehad en wordt dus af en toe gecontroleerd. Meer is het niet.”

Imagine: I want to marry you, but I have doubts. Give me two weeks to find a better partner… If I can’t find the right person, we will get married anyway! — WassermanNetherlands (@WassNetherlands) May 28, 2021

Koeman en Laporta lijken sinds kort lijnrecht tegenover elkaar te staan. Ondanks een doorlopend contract is de toekomst van de Nederlandse trainer bij Barcelona hoogst onzeker. Laporta heeft het vertrouwen in de trainer niet uitgesproken. Volgens TV3 heeft de voorzitter gezegd dat hij vijftien dagen op zoek gaat naar een nieuwe trainer. Op Twitter heeft het kantoor van Jansen zijn ongenoegen over de handelswijze van Laporta.