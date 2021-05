Blind nam 'risico's' in herstel: 'We hebben echt de grenzen opgezocht'

Vrijdag, 28 mei 2021 om 17:40 • Laatste update: 17:49

Daley Blind is bijna hersteld van een zware enkelblessure die hij eind maart opliep. In de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar (0-7 winst) viel hij geblesseerd uit en sindsdien is hij herstellende. Hoewel hij nog niet volledig fit is, nam bondscoach Frank de Boer hem toch op in de definitieve EK-selectie. Vrijdag meldde de Ajacied zich in Zeist en liet hij zich uit over zijn herstel.

Blind moest onder het mes vanwege de blessure die hij op 30 maart opliep. Door zijn kwetsuur ontbrak hij in het slot van het seizoen bij Ajax. Inmiddels is Blind hard op de weg terug. De oefenwedstrijd tegen Schotland op 2 juni zal hij naar verwachting nog moeten laten schieten. Een rentree in het vriendschappelijke duel met Georgië ligt meer in de lijn der verwachting. “Ik hoop dat ik die tweede oefenwedstrijd mee kan doen”, aldus Blind in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De Ajacied is nog niet honderd procent fit, al kan hij wel deels meedoen aan de groepstraining. “Dat ik vandaag bij Oranje aansluit zegt genoeg. Ik ben hier niet om een beetje te revalideren”, vertelt de linkspoot, die de afgelopen periode als ‘mentaal zwaar’ heeft ervaren. “We hebben echt de grenzen opgezocht in de afgelopen twee maanden. Om het te vergelijken: als jullie als niet topsporters deze enkelblessure zouden hebben opgelopen, dan was zes weken gips het minimale geweest. En ik zit nu na iets meer dan zes weken hier in trainingskamp voor een EK met Oranje.”

Blind laat weten dat hij er alles aan heeft gedaan om op tijd fit te geraken voor het EK, dat voor Oranje op 13 juni van start gaat met een groepswedstrijd tegen Oekraïne. “We hebben risico’s genomen, maar wel verantwoorde risico’s. Het dubbeltje had ook de andere kant op kunnen vallen. Maar ik ben er trots op dat het is gelukt.”