Valentijn Driessen: ‘Berghuis zou zelf heel graag naar Ajax willen’

Vrijdag, 28 mei 2021 om 16:48 • Mart van Mourik • Laatste update: 17:15

Steven Berghuis zou wel oren hebben naar een transfer naar Ajax, zo weet Valentijn Driessen vrijdag te melden. In het programma Kick-Off Oranje van De Telegraaf laat de journalist weten dat de aanvoerder van Feyenoord graag naar de overstap maakt naar Ajax, dat volgens hem Tottenham Hotspur-aanvaller Steven Bergwijn 'hoger op het verlanglijstje' heeft staan. Driessen denkt dat Berghuis de clubs komende zomer ‘voor het uitkiezen heeft’, daar Mark van Bommel hem graag naar VfL Wolfsburg zou halen en ook PSV nog altijd hoopt op de komst van de vleugelaanvaller.

Wanneer de aanstelling van Van Bommel bij Wolfsburg in het programma ter sprake komt, geeft Driessen te kennen dat de keuzeheer Berghuis graag naar de Bundesliga-club wil halen. “Berghuis staat hoog op zijn verlanglijstje. Berghuis stond al hoog op zijn verlanglijstje toen Van Bommel nog trainer was bij PSV, maar destijds was tien miljoen euro te veel geld voor de club. Nu kost hij maar vier miljoen.”

“Ook PSV zit op het vinkentouw om hem over te nemen”, vervolgt de chef voetbal. “Eerder werd hij ook aan Ajax gelinkt, maar volgens mij gaat Ajax liever voor Bergwijn. Berghuis zou zelf overigens wel heel graag naar Ajax willen. Hij heeft volgens mij de clubs voor het uitkiezen. Wat ik er trouwens van begreep is dat hij wel een club dichtbij huis zoekt”, aldus Driessen, die tevens meent dat Van Bommel ook op de komst van Mohamed Ihattaren hoopt.

Donderdag meldde het Algemeen Dagblad al dat PSV alle ontwikkelingen rondom de aanvaller van Feyenoord nog altijd nauwgezet volgt en dat de Eindhovenaren ‘op reguliere basis’ contact hebben met het management van de 29-jarige Oranje-international. Daarnaast maakte ook het doorgaans goed ingevoerde Feyenoord Transfermarkt een melding van de interesse van VfL Wolfsburg én ‘een of meerdere clubs in het Midden-Oosten’.