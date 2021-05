OM onderzoekt dreigtweet oud-Ajacied Bryan Roy richting premier Rutte

Vrijdag, 28 mei 2021 om 16:22 • Mart van Mourik • Laatste update: 16:41

Oud-voetballer Bryan Roy is volgens AT5 begin vorige maand gehoord door de politie, omdat hij via social media premier Mark Rutte zou hebben bedreigd. Het Openbaar Ministerie wil niet bevestigen dat het om Roy gaat en laat alleen los dat er een onderzoek loopt tegen een 51-jarige man. Bronnen bevestigen tegenover de regionale omroep dat het om de oud-Ajacied gaat.

Mogelijk wordt er onderzoek gedaan naar een reactie die Roy begin plaatste op Twitter. De voormalig linksbuiten reageerde op een bericht van een gebruiker, die zei: “We helpen Mark met zijn geheugen wat hij moet doen. Aftreden van Rutte, aftredenmarkrutte.petities.nl.” Roy plaatste vervolgens de reactie: “Headshot krijgtie straks.” Naar verluidt is er naar aanleiding van die tweet aangifte gedaan tegen de 32-voudig international.

Het was niet de eerste keer dat Roy zijn gedachten niet onder stoelen of banken stak op sociale media. Vorig jaar raakte de oud-aanvaller ook al in opspraak nadat hij berichten plaatste met kritische denkbeelden die gerelateerd waren aan complottheorieën. Hij laat zich onder meer regelmatig kritisch uit over de globalisering. Vorige jaar liet Roy in gesprek met het Algemeen Dagblad weten ‘geen slaaf meer te willen zijn van het systeem’.

“Ik uit me zoals ik dat wil, doe wat ik denk dat goed is en maak me niet druk om wat anderen van me vinden”, aldus Roy, die tevens aangaf ‘klaar te zijn met de politiek correcte mindset’ en de ‘nepwerkelijkheid’. De voormalig Oranje-international stopte in 2004 met voetballen en speelde zijn meeste wedstrijden in het shirt van Ajax. In totaal kwam Roy tot 155 optredens namens de Amsterdammers en wist 18 keer te scoren. Voor het Nederlands elftal scoorde hij negenmaal.