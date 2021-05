Bewering Laporta ‘totale onzin’: Koeman kerngezond naar Nederland

Vrijdag, 28 mei 2021 om 14:28 • Yanick Vos • Laatste update: 14:43

Ronald Koeman is niet opgenomen in het ziekenhuis, zoals voorzitter Joan Laporta vrijdag beweerde op een persconferentie. De trainer van Barcelona zit volgens De Telegraaf kerngezond in het vliegtuig naar Nederland, waar hij een paar dagen op bezoek gaat bij familie.

Volgens Laporta zou Koeman donderdag zijn getroffen door een hevige angstaanval, waarna hij met spoed opgenomen zou zijn in het ziekenhuis. "Gisteren heeft Koeman ons laten schrikken. Hij moest naar het ziekenhuis vanwege problemen aan zijn hart, maar gelukkig gaat alles nu goed. Ik heb hem verteld dat hij het rustig aan moest doen", zei Laporta. Waarom de voorzitter van Barcelona het verhaal over Koeman naar buiten bracht is onbekend. Volgens De Telegraaf kan het duiden op een actie om de trainer te beschadigen.

Koeman is onlangs wel in het ziekenhuis geweest, maar dat ging om een reguliere controle die hij sinds zijn hartkatheterisatie elke drie maanden heeft, weet de krant te melden. Het ging hier om een kleine controle die past bij de nazorg van iedereen die een hartinfarct heeft gehad. "Het is totale onzin", reageert zaakwaarnemer Rob Jansen tegenover het Algemeen Dagblad. "Een president mag dit soort dingen ook helemaal niet zeggen, dat is schending van de privacy. Ronald heeft alleen zijn bloeddruk laten meten. Hij heeft een hartkatheterisatie gehad en wordt dus af en toe gecontroleerd. Meer is het niet.”

Ondanks een doorlopend contract is de toekomst van Koeman bij Barcelona onzeker. Laporta heeft het vertrouwen in de trainer niet uitgesproken. In een gesprek met Laporta heeft Koeman deze week geen duidelijkheid gekregen over zijn toekomst. Volgens TV3 heeft de voorzitter gezegd dat hij vijftien dagen op zoek gaat naar een nieuwe trainer. Als hij daar niet in slaagt, mag Koeman blijven. Laporta bevestigde vrijdag tijdens de persconferentie dat hij volgende week weer in gesprek gaat met Koeman.