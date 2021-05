Erik ten Hag strijdt met vier trainers om Rinus Michels Award

Vrijdag, 28 mei 2021 om 14:18 • Yanick Vos

Erik ten Hag (Ajax), Sjors Ultee (Fortuna Sittard), Fred Grim (RKC Waalwijk), Henk Fraser (Sparta Rotterdam) en Thomas Letsch (Vitesse) zijn de vijf genomineerden voor de Rinus Michels Award, de prijs voor beste trainer van het afgelopen seizoen. De winnaar wordt gekozen door de hoofdtrainers uit het betaald voetbal. Op maandag 9 augustus wordt de prijs uitgereikt.

De vijf kandidaten zijn vrijdag bekendgemaakt door Coaches Betaald Voetbal, de organisatie die de verkiezing voor Trainer van het Jaar organiseert. Ajax-trainer Erik ten Hag kan de trofee voor de derde keer in zijn loopbaan in de wacht slepen. Hij won de prijs eerder al in 2016 en 2019.

Ten Hag won dit seizoen de dubbel met Ajax, terwijl Ultee Fortuna Sittard uit degradatiezorgen haalde en tot aan de laatste speeldag liet strijden om de play-offs voor Europees voetbal. Die play-offs werden op door Sparta indrukwekkende wijze behaald aan de hand van Fraser. Het RKC van Grim handhaafde zich in de Eredivisie en Letsch bereikte in zijn eerste seizoen met Vitesse de finale van de TOTO KNVB Beker en de vierde plaats in de Eredivisie.

Ook in de Keuken Kampioen Divisie wordt een Coach van het Jaar gekozen. Henk de Jong (SC Cambuur), Kees van Wonderen (Go Ahead Eagles) en Rogier Meijer (NEC) zijn de genomineerden. Alle drie de trainers wisten het afgelopen seizoen te promoveren naar de Eredivisie.