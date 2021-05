Van der Vaart ‘ongelofelijk trots’ door eerste contract van zoon Damián

Vrijdag, 28 mei 2021 om 13:20 • Yanick Vos • Laatste update: 13:55

Damián van der Vaart, de vijftienjarige zoon van oud-international Rafael van der Vaart, heeft zijn eerste contract getekend. Van der Vaart junior heeft zijn handtekening gezet onder een verbintenis tot eind 2023 bij Esbjerg FB, de laatste club waar de oud-Ajacied actief was als profvoetballer.

“Ongelofelijk trots en wat een mooi verjaardagscadeau”, reageert Van der Vaart op social media het nieuws dat zijn zoon, die vrijdag zijn vijftiende verjaardag viert, een contract heeft afgedwongen. Van der Vaart is samen met zoon Damián en vriendin Estavana Polman woonachtig in Denemarken. Waar Polman professioneel handbalster is bij Team Esbjerg, werkt Van der Vaart junior in dezelfde stad aan zijn droom om profvoetballer te worden.

Unbelievably proud and what a special birthday gift ?? Excited to share that Damian has signed his first football contract @EsbjergfB ???? pic.twitter.com/4CWsLP5UgJ — Rafael van der Vaart (@rafvdvaart) May 28, 2021

De talentvolle Van der Vaart speelt op het middenveld bij Esbjerg FB Onder-15. “Damián snapt het spelletje en heeft een goed overzicht”, reageert Lars Vind namens de club via de officiële kanalen. “We kijken ernaar uit om hem de komende jaren te helpen in zijn verdere ontwikkeling. We zijn blij dat we met hem een overeenkomst voor de lange termijn hebben gesloten.”

Ook moeder Sylvie Meis reageert verheugd op het nieuws. "Bijna negen maanden geleden verhuisde je naar Denemarken met één doel. Nu, op je verjaardag, krijg je de beloning voor het harde werken. Mijn jongen heeft op zijn verjaardag zijn eerste contract bij Esbjerg getekend! Ik ben ontzettend trots", aldus de moeder van het talent.