Joan Laporta bepleit respect voor ‘Wembley-legende’ Ronald Koeman

Vrijdag, 28 mei 2021 om 13:18 • Dominic Mostert

Joan Laporta heeft geen beslissing genomen over de toekomst van Ronald Koeman, zo benadrukt de voorzitter van Barcelona vrijdag op een persconferentie. Dinsdagavond sprak Koeman met de preses, in het bijzijn van vicevoorzitter Rafa Yuste, technisch directeur Mateu Alemany en zaakwaarnemer Rob Jansen. Laporta geeft aan dat het seizoen wordt geëvalueerd en dat met Koeman wordt gesproken over de plannen voor volgend seizoen. Vragen over een trainerswissel wuift hij dan ook weg.

Laporta benadrukt dat Barcelona altijd veel respect heeft getoond richting Koeman. De voorzitter beschrijft de trainer als een 'Wembley-legende', doelend op Koemans winnende doelpunt in de Europacup I-finale van 1992. "Hij is een professional. Maar hij is een trainer die niet door ons is gehaald: hij zat hier al. De gesprekken zijn nodig om erachter te komen of we dezelfde kant op willen gaan. Ronald heeft nog een contract voor een jaar en er is geen reden om haast te maken." Laporta vindt het 'normaal' om een evaluatie te maken en plannen op te stellen voor volgend seizoen. "Als er een beslissing is genomen, is Ronald de eerste die het te horen krijgt."

Donderdag schreef Mundo Deportivo dat Laporta droomt van de terugkeer van Josep Guardiola in Camp Nou, in deze zomer ofwel in 2022. De voormalig succescoach van Barcelona verlengde zijn contract bij Manchester City in november vorig jaar nog tot medio 2023. "Ik hoop vooral dat hij zaterdag de Champions League wint. Het lijkt me prachtig voor hem als hij de Champions League heeft gewonnen met zowel Barcelona als Manchester City. Ik ben hier niet gekomen om over mijn dromen uit te weiden. Ik hoop dat ze uitkomen, maar ik ga het niet over mijn dromen hebben met jullie", aldus Laporta, die ook een vraag over Xavi als nieuwe trainer niet echt op prijs stelt. "We moeten respect tonen richting Koeman. Hij heeft nog een doorlopend contract. Schrijf Koeman niet af. We zijn met elkaar in gesprek."

Op de persconferentie wordt Laporta ook gevraagd naar de toekomst van Lionel Messi. De aanvaller heeft een aflopend contract en lijkt open te staan voor een langer verblijf. "Het verloopt goed, maar er staat nog niets vast", onderstreept Laporta. "Messi houdt van de club en is enthousiast door onze plannen. We zullen spoedig een voorstel doen, dat binnen onze mogelijkheden ligt. Ik ben gematigd optimistisch." De relatie tussen Barcelona en Messi is heel goed, zegt de preses.

"Hij is door zijn talent weliswaar een begeerde speler, maar we doen er alles aan om hem bij Barcelona te houden", vervolgt Laporta. "Wat Messi wil zien voordat hij bijtekent? Hij wil affectie en wil zich op zijn gemak voelen. Hij wil weer lachen. Het winnen van prijzen zorgt daarvoor. Hij moet dus kunnen inzien dat we prijzen kunnen pakken. Hij is aan het reflecteren." Geld vormt geen obstakel voor Messi, voegt Laporta toe. "Het gaat om het sportieve project en de mogelijkheid om alle prijzen te winnen."

"Hij heeft nog jaren te gaan en hij wil daarvan genieten", maakt de in maart aangetreden duidelijk. "Er was voorheen een andere president (Josep Maria Bartomeu, red.) en nu ben ik er. Hij is daar blij mee. Hij was teleurgesteld in de vorige president en nu heeft hij een president die van hem houdt en dat ook vertelt aan hem. Messi wil dat Barcelona groot denkt en we moeten laten zien dat we dat doen. Hij wil succes zien en een nieuwe motivatie. Met mij als voorzitter en met het huidige bestuur kan hij daarop rekenen."