Laporta: ‘Koeman moest gisteren met hartproblemen naar het ziekenhuis’

Vrijdag, 28 mei 2021 om 13:01 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:53

Ronald Koeman is donderdag met spoed opgenomen in het ziekenhuis, zo vertelde voorzitter Joan Laporta van Barcelona vrijdag op een persconferentie. De trainer van Barcelona zou getroffen zijn door een hevige angstaanval. Zaakwaarnemer Rob Jansen heeft aan het Algemeen Dagblad laten weten de bewering van Laporta niet klopt.

"Gisteren heeft Koeman ons laten schrikken. Hij moest naar het ziekenhuis vanwege problemen aan zijn hart, maar gelukkig gaat alles nu goed. Ik heb hem verteld dat hij het rustig aan moest doen", zei Laporta. Koeman werd vorig jaar in mei al met hartproblemen opgenomen in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam.

Het management van Koeman liet toen weten dat de trainer last kreeg van klachten op de borst. Koeman werd geopereerd en mocht het ziekenhuis na een dag verlaten. De toenmalig bondscoach van het Nederlands elftal onderging een hartkatheterisatie en werd ook gedotterd. Hij kreeg twee stents in zijn kransslagader.

De term hartkatheterisatie wordt gebruikt als verzamelnaam voor verschillende ingrepen waarbij katheters worden gebruikt. Katheters zijn slangetjes van enkele millimeters dik, waarmee artsen via de bloedvaten in het lichaam bij het hart kunnen komen. Tijdens een hartkatheterisatie onderzoeken artsen het hart en de kransslagaders vanbinnen.

De kransslagaders zijn de bloedvaten die moeten zorgen voor de toevoer van zuurstof naar het hart. Tijdens een hartkatheterisatie kunnen artsen bovendien verschillende metingen doen en kunnen functies van het hart worden onderzocht. Te denken valt aan functies van de hartkleppen, de pompfunctie van het hart en hartritmestoornissen.