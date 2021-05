Barcelona-paria haalt uit naar Koeman: ‘Het voelt als iets persoonlijks’

Vrijdag, 28 mei 2021

Barcelona betaalde anderhalf jaar geleden zeven miljoen euro (plus eventueel drie miljoen euro aan variabele bonussen) aan Palmeiras voor Matheus Fernandes. De middenvelder van 22 jaar werd meteen een half jaar uitgeleend aan Real Valladolid en vervolgens behoorde hij afgelopen seizoen tot de A-selectie van Ronald Koeman. Dat was voornamelijk figuurlijk, omdat hij slechts zeventien minuten meedeed: een invalbeurt tegen Dynamo Kiev. Fernandes werd zelfs nog nooit door Barcelona als nieuwkomer gepresenteerd aan de media.

Fernandes weet niet waarom hij in een compleet seizoen slechts zeventien minuten mee mocht doen. “Ik stel mezelf ook de vraag. Waarom? Ik weet het niet”, vertelt Fernandes vrijdag in een interview met Mundo Deportivo. In de voorbereiding kreeg hij meer minuten. “De trainer vertelde mij dat ik niet veel kansen zou krijgen, maar wel enkele kansen. Er zijn wedstrijden geweest waarin ik makkelijk mee had kunnen doen. Dat is bij anderen ook gebeurd. Ik weet niet wat er in het hoofd van de trainer omgaat. Dat is de grote vraag. Ik denk dat we meer met elkaar in gesprek hadden kunnen gaan. Maar hij praat niet veel en ik weet nu nog steeds niet waarom hij mij niet meer heeft ingezet.”

Koeman vertelde Riqui Puig aan het begin van het seizoen dat het beter was als hij naar een andere club zou uitkijken. De jongeling weigerde, ondanks interesse van andere clubs, echter te vertrekken. Ook Fernandes kreeg naderhand eenzelfde mededeling te horen, maar de Braziliaan was beduidend minder gewild. “Koeman vertelde aan het bestuur dat hij niet op mij rekende, dat ik kon vertrekken. En ik zei tegen mezelf: ‘Waarom zegt hij dat als hij mij niet kent?' Niet persoonlijk en niet als voetballer. Ik vind dat je niet te snel moet oordelen. Koeman vertelde het tegen het bestuur, maar niet tegen mij. Ik had het fijn gevonden als ik had geweten hoe hij over mij dacht.”

“Op een dag sprak ik Koeman aan en hij vertelde mij dat hij niet op mij rekende. Dat ik kon vertrekken als ik een goede club zou vinden. Maar wel een waar ik kon spelen. Ik vond echter geen club omdat ik nog jong ben en pas in Europa ben. Ik verzocht Koeman om mij minuten te geven om een club te kunnen vinden, maar dat gebeurde niet. Het was erg raar.” Ook na zijn zeventien minuten speeltijd was het contact tussen Koeman en Fernandes bijzonder summier. “Ongeveer een maand later, na niet meer te hebben gespeeld, ging ik naar zijn kantoor en vroeg ik waarom ik niet meer kansen kreeg. ‘Speel ik slecht?’, was mijn vraag. En Koeman zei: ‘Nee, je speelde goed. Maar ik kan je niet laten spelen omdat ik niet op je reken. Je hebt niet de kwaliteiten om voor Barcelona te spelen.”

“Ik zei tegen Koeman dat ik mijn kwaliteiten niet kon tonen als ik niet zou worden opgesteld. En dat het bestuur van Barcelona blijkbaar wel kwaliteiten bij mij zag. Ik weet niet, er moet iets anders spelen.” Fernandes werd nooit door Barcelona aan de media voorgesteld, al heeft hij daar wel enigszins begrip voor. “De club had het moeilijk door de coronapandemie. Op de dag dat het nieuws over mijn presentatie naar buiten zou komen, kreeg de club de fax van Lionel Messi”, doelt de Braziliaan op de eerdere vertrekwens van zijn teamgenoot. “Daarna was er geen voorzitter . . . Het waren moeilijke tijden. Het is jammer, het kan gebeuren, maar ik hoop dat dit niet iemand anders ooit overkomt. Maar meer weet ik eigenlijk ook niet. Ik weet net zoveel als jij, omdat de club er verder nooit meer met mij over heeft gesproken.”

Fernandes verklapt zelfs dat hij niet deel hoefde te nemen aan trainingen of delen van trainingen. “Er waren dagen dat ik niet met de A-selectie hoefde te trainen. Dan ging ik maar afronden op doel. Ik liep alleen warm. Ik nam niet deel aan de groepstraining. De dagen voorafgaand aan een wedstrijd, wanneer het meer tactisch was, trainde ik ook amper mee met de selectie. Ik heb altijd gedacht dat het iets persoonlijks was. Koeman sprak nooit met mij, wat ik ook deed. Het voelt als iets persoonlijks, al hoop ik van niet. Ik kende hem ook niet.”

Fernandes weet niet of hij ook komend seizoen nog bij Barcelona onder contract staat. Veel zal afhangen van de continuïteit van Koeman. “Nog zo’n jaar zal moeilijk zijn, al ben ik blijven trainen en dat ga ik ook doen gedurende de vakantie. Maar ik weet het niet. Een andere trainer kan ook zeggen dat ik een heel seizoen niks heb gespeeld en dat ik moet vertrekken omdat hij mij ook niet kent. De beste optie? Voor mij is dat blijven bij Barcelona, maar ik weet niet hoe de club daarover denkt. Als ik weg moet gaan om minuten te maken, dan zal ik dat doen”, benadrukt de Braziliaan.