Braziliaanse politie arresteert David Neres in holst van de nacht

Vrijdag, 28 mei 2021 om 09:51 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 10:09

David Neres is in de nacht van donderdag op vrijdag gearresteerd in Brazilie. Lokale media maken melding van een illegaal feest waar ruim 120 mensen aanwezig waren. Een dergelijk samenzijn is verboden in verband met de coronapandemie in het land. De politie nam onder meer de aanvaller van Ajax en profvoetballer Robert Arboleda van São Paulo mee naar het politiebureau.

Neres werd naar verluidt om twee uur ’s nachts lokale tijd gearresteerd op een feest dat in strijd is met de huidige coronamaatregelen in São Paulo. Er is momenteel namelijk een verbod op evenementen na 21 uur. Op het feest waren 124 mensen aanwezig, waarvan de meesten geen masker droegen.

Arboleda, do São Paulo, e David Neres, do Ajax, indo para a delegacia após serem flagrados pela polícia de SP em festa clandestina. pic.twitter.com/vgxYG7jiJs — Planeta do Futebol ?? (@futebol_info) May 28, 2021

Neres en Arboleda werden als laatste weggevoerd om eventuele aandacht van de media te voorkomen. "Er zijn twee voetballers opgepakt: Arboleda en Neres", zo bevestigt Alexandre Frota. "Zij zouden een voorbeeldfunctie moeten hebben." Ajax heeft de arrestatie van Neres inmiddels vernomen via de media, maar heeft volgens De Telegraaf niks officieels gehoord.

Voor Arboleda was het al de tweede keer dat hij voor het overtreden van de coronamaatregelen is gearresteerd. Ook Gabriel Gabigol Barbosa werd recent gearresteerd. De aanvaller van Flamengo kreeg een boete die gelijkstond aan honderd minimumsalarissen in Brazilië.