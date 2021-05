Johan Derksen stopt met televisie: ‘Het gaat me tegenstaan’

Vrijdag, 28 mei 2021 om 08:50 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:14

Johan Derksen stopt met televisie maken, zo onthult hij in zijn biografie DERKSEN. De analyticus van Veronica Inside dient zijn contract uit en zal vanaf de zomer van 2022 van het scherm verdwijnen. In de zomer zendt Veronica Inside dagelijks uit tijdens het EK vanuit Slot Zeist en de rest van sportzomer en dan volgt nog een regulier seizoen tot de zomer van 2022. Daarna is het absoluut klaar voor Derksen, die niet op zijn besluit zal terugkomen.

“Ik doe al 24 jaar hetzelfde kunstje, maar het gaat me tegenstaan. Ik betrap mezelf erop dat het steeds meer op de automatische piloot gaat”, vertelt Derksen, 72 jaar, in een voorproefje aan het Algemeen Dagblad, dat via Mezza, het weekendmagazine van de krant, het volledige interview publiceert. Ook de talkshows hoeven Derksen niet meer te bellen. “Ze hebben me graag aan tafel, omdat ik me overal mee bemoei. Dat geeft reuring, hè. Ik word geëxploiteerd. Het gaat me tegenstaan.”

“Al die bekende Nederlanders in al die programmaatjes, ze blijven maar opduiken. Ik wil daar niet bij horen, maar ongemerkt gebeurt dat toch. Ineens zit je in Boulevard, en als ik jarig ben staat hier een camerateam van Shownieuws voor de deur. Dat wil ik allemaal niet, joh.” Derksen kan zich naar eigen zeggen nog prima opladen voor nog een jaar. “Geen probleem, maar daarna is het over. Natuurlijk, iedereen die op tv verschijnt, is ijdel en hebberig. Maar ik heb zoveel andere leuke dingen te doen. Ik ga het niet missen.”

Bij Talpa rook Derksen aanvankelijk nog andere kansen toen hij tijdens de coronaperiode samen met René van der Gijp en Wilfred Genee de uren op tv gewoon ‘vol lulde’ over de actualiteit van de dag. “De directie van Talpa zag dat als een kans en wilde dagelijkse een show, na de Meilandjes. Ik zag dat zitten. Ik ben wel een beetje klaar met dat geouwehoer over Lionel Messi en Diego Maradona. Alles wat gebeurt, is voorspelbaar. Maar René vond vijf avonden te veel en Wilfred vond plotseling dat radioshowtje zo leuk.”

“Ik vind het weerzinwekkend wat ze daar doen. Met ongelooflijke kutmuziek, Boulevard-achtige onderwerpjes en twee volwassen mensen die twee uur lang om Wilfred zitten te lachen. Maar goed, dat is zijn keus. Maar dan wordt het voor mij tijd om te stoppen. Ik heb geen zin meer om door te kabbelen”, benadrukt Derksen, die in zijn biografie uitgebreid ingaat op zijn besluit en ook de rel die vorige zomer ontstond na zijn grap over Akwasi.

DERKSEN, opgetekend door Michel van Egmond en Antoinnette Scheulderman, komt uit op 31 mei. Het leven van Derksen, zowel voor als achter de camera, wordt in het boek beschreven. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn Derksens vriendschap met Johan Cruijff, zijn liefde voor bluesmuziek en het overlijden van zijn eerste echtgenote. De biografie van Derksen is voor Van Egmond zijn zesde boek rondom Veronica Inside. Eerder schreef hij twee biografieën over Van der Gijp (Gijp en De wereld volgens Gijp), een biografie over Wim Kieft (Kieft) en twee boeken rondom de talkshow zelf: Inside en Topshow.