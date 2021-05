Van Persie: ‘Ik heb dat nog nooit eerder in mijn leven bij een ploeg gezien’

Vrijdag, 28 mei 2021 om 08:03 • Daniel Cabot Kerkdijk

Robin van Persie is een groot fan van Josep Guardiola. De oud-aanvaller kan zich uit zijn actieve loopbaan maar drie wedstrijden herinneren waarin hij het gevoel had dat zijn team volstrekt kansloos was en tweemaal was het Barcelona van Guardiola de tegenstander. Van Persie wijst erop dat de Spanjaard nu ook heeft ingezien dat een andere speelstijl bij een ander team dan zijn Barcelona-team van destijds nodig is om de Champions League te winnen. “Ik noem dit het next level van de trainer Guardiola.”

Guardiola is na zijn tijd in Barcelona nog nooit zo dicht bij het winnen van de Champions League geweest als dit seizoen met Manchester City en dat is volgens Van Persie omdat de Spanjaard van zijn ideaalbeeld is afgestapt. De voorbije jaren ging het immers altijd mis op cruciale momenten. “Alle keren speelde hij erg aanvallend en hoog op het veld, dus kwetsbaar in de laatste linie. Hij had simpelweg niet de verdedigers die op dat niveau met zoveel ruimte in hun rug konden spelen en de wereldspitsen die hier tegenover stonden maakten hier gretig gebruik van”, vertelt Van Persie vrijdag in De Telegraaf.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Guardiola heeft er nu voor gezorgd dat zijn spelers al aan het denken zijn wat er moet gebeuren bij balverlies, ongeacht wie de bal heeft. “Toch brengt hij nog altijd veel aantrekkelijker voetbal dan alle andere coaches. Wat ik heel interessant vind is dat hij al lange tijd zonder spits speelt. Ik heb dat nooit eerder in mijn leven bij een ploeg gezien!”, benadrukt de voormalig Oranje-international. “Pep gokt op lopende spelers die spits moeten worden. Op sommige momenten mist het team een aanspeelpunt. Dat is de downside van het systeem. Maar in de restverdediging, zoals dat heet, staan ze bij Manchester City beter.”

Van Persie noemt het Barcelona van Guardiola ‘extreem’. “Zij zaten nog twee levels hoger dan wij”, verwijst hij naar zijn periode bij Arsenal, dat een 2-1 zege op de Catalanen afwisselde met bijvoorbeeld een 4-1 nederlaag door vier goals van Lionel Messi. “Hoe? Het druk zetten en het spel zonder bal was bij Barcelona zo geweldig.” Bij echt goede teams zie je de filosofie van de trainer terug in het elftal, benadrukt Van Persie. “Pep zette zijn team zo goed neer, dat je als tegenstander het gevoel kreeg dat je de onderliggende partij was. Als voetballer heb je het gevoel dat het bij zijn team hogere wiskunde is.”

“Wat Barça destijds beheerste was spelen vanuit de stand.” Van Persie kan zich nog goed herinneren dat de buitenwereld dacht dat Barcelona aan het uitdagen was als ze op voorsprong kwamen. “Dan gingen ze je lokken. Dan werd het pas echt tikitaka. Mensen begrepen dat vaak niet, dachten dat Barcelona aan het uitdagen was. Maar wat die spelers deden was ruimte creëren. Het was gewoon einde verhaal voor je als tegenstander. Je had het idee dat je in één grote rondo belandde.”