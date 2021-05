Valentijn Driessen zet toch vraagtekens: ‘Ze hebben dezelfde zaakwaarnemer'

Vrijdag, 28 mei 2021 om 07:17 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:42

Valentijn Driessen blijft het opvallend vinden dat Donny van de Beek tot de EK-selectie van het Nederlands elftal behoort. De chef voetbal van De Telegraaf benadrukt vrijdag in zijn column dat Frank de Boer als bondscoach het recht heeft zijn persoonlijke voorkeuren ongeacht kwaliteiten of speelminuten te volgen. “Op de selectie an sich van De Boer valt niet zoveel aan te merken”, stelt Driessen vrijdag. Toch zet hij vraagtekens bij de beweegredenen van De Boer om bijvoorbeeld ‘de imponerende’ Cody Gakpo te selecteren.

Gakpo krijgt van De Boer de voorkeur boven Steven Bergwijn en Anwar El Ghazi, die in de Premier League actief zijn. “Gakpo doet het goed tegen FC Emmen, ADO Den Haag en PEC Zwolle, maar heeft in de Europese duels van PSV nauwelijks indruk gemaakt", oordeelt Driessen. "Hetzelfde geldt voor Steven Berghuis. Hij speelde nationaal wisselvallig en maakte in Europa niet het verschil tegen Dinamo Zagreb, CSKA Moskou en Wolfsberger AC.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Nathan Aké speelde afgelopen seizoen mede door blessureleed niet eens duizend minuten voor Manchester City en heeft volgens De Boer als voordeel dat hij een linksbenige centrale verdediger is. “Maar jeugdinternational Sven Botman, ook een linksbenige centrale verdediger, is kampioen van Frankrijk met Lille OSC”, benadrukt Driessen. “Hij speelde 37 van de 38 duels en legde Neymar en Kylian Mbappé aan banden. Maar voor hem zelfs geen plaatsje in de voorselectie.”

De grootste vraagtekens plaatst Driessen echter bij de keuze van De Boer voor Van de Beek, die in een heel seizoen nog geen 1500 minuten voor Manchester United maakte. “De Boer mag een uitzondering op de regel maken. Hij bepaalt de lijst met 26 namen. Toch blijft het oproepen van Van de Beek opvallend. Dat de twee dezelfde zaakwaarnemer delen, zo ver wil je niet denken. Spelers als Van de Beek en Aké zijn geen natuurtalenten, die zonder ritme en de hardheid van duels op topniveau voldoende inhoud hebben om tijdens het EK het verschil te maken.”