Kritiek op Frank de Boer: ‘Het is de grootste sportieve domper in hun carrière’

Vrijdag, 28 mei 2021 om 06:38 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:16

De bekendmaking van de EK-selectie van het Nederlands elftal ging woensdag verre van een leien dakje. Zo vergiste bondscoach Frank de Boer zich in het aantal speelminuten dat Donny van de Beek zou hebben gespeeld bij Manchester United en kregen Anwar el Ghazi en Jeremiah St. Juste respectievelijk via een appje en een journalist te horen dat ze niet bij de selectie van 26 spelers zaten. De bondscoach stelde dat hij de afvallers allemaal keurig had afgebeld. “Dat is niet goed natuurlijk, maar het is ook weer geen doodzonde”, verdedigt Ronald de Boer zijn broer enigszins in de vrijdageditie van het Algemeen Dagblad.

Het wekte desalniettemin verbazing, juist op de laatste persconferentie voor een groot eindtoernooi. Zaakwaarnemer Guido Albers benadrukt dat zijn cliënt en goede vriend Frank de Boer alles behalve nonchalant is. “Op het veld is hij als coach vlijmscherp en bloedfanatiek. Hooguit kun je zeggen dat hij daarbuiten goede mensen nodig heeft, die hem helpen bij de dingen die hij van nature wat minder heeft”, laat de belangenbehartiger aan het dagblad weten. “Kun jij je herinneren dat hij bij Ajax ooit dit soort dingetjes had? Dat bedoel ik maar.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Daarbij vindt Albers dat de KNVB De Boer in een moeilijke situatie bracht door de selectie bekend te maken middels #UnlockTheWave. “Frank zal daar nooit moeilijk over doen, die schikt zich naar de mensen die daarvoor gestudeerd hebben. Maar eigenlijk had hij moeten zeggen: leuk allemaal, dat #UnlockTheWave, maar éérst gaat het om het voetbal. Als Frank gewoon zijn team had samengesteld en daarna had bekendgemaakt, had het allemaal nooit zo’n lading gekregen.’’

Albers stelt ook dat topspelers niet altijd een telefoontje hoeven te krijgen voor een afmelding. “Topsport is soms ook gewoon hard, hè. Je hoeft niet álles uit te leggen, zeker niet aan spelers die eigenlijk nooit deel hebben uitgemaakt van het team.” Valentijn Driessen stelt echter dat Frank de Boer qua communicatie en inlevingsvermogen weinig heeft geleerd van zijn mislukte avonturen buiten de Nederlandse landsgrenzen. “Wat is de moeite om acht spelers met een belletje te informeren dat ze afvallen voor het EK in plaats van een appje te sturen of zelfs niets van je te laten horen?”

“Die twee moeten de voorselectie beschouwen als motivatie, maar het is de grootste sportieve domper in hun carrière”, verzekert de chef voetbal van De Telegraaf in zijn column in de krant. “Niemand bij die grote KNVB, met z’n enorme media-afdeling, die De Boer even begeleidt bij de interne communicatie. Iedereen zat zeker de filmpjes te monteren waarmee de EK-selectie werd gepresenteerd op de sociale mediakanalen van de bond.” De Boer kwam met het argument dat Van de Beek 4000 minuten had gespeeld en daarom tot de EK-selectie behoorde, terwijl de middenvelder in werkelijkheid 1456 speelminuten in actie was gekomen. "Even verkeerd gekeken op het lijstje. Slordig is een understatement. Zeker als mede daarop een selectie is gebaseerd", oordeelt de journalist.