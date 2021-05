Olympique Lyon praat met Peter Bosz na ‘nee’ van topkandidaat

Donderdag, 27 mei 2021 om 22:03 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:15

Peter Bosz gaat mogelijk bij Olympique Lyon aan de slag, zo melden Franse media donderdagavond. De Franse club, die afgelopen seizoen als vierde eindigde en daarmee naast deelname aan de Champions League greep, kreeg vandaag nul op het rekest van Christophe Galtier. Laatstgenoemde greep met Lille de landstitel en kondigde twee dagen later zijn vertrek aan. Galtier zal volgens de laatste berichten in de komende uren een contract met OGC Nice ondertekenen.

Franse media verzekeren dat Olympique Lyon snel doorschakelde naar Bosz nadat bleek dat Galtier geen haalbare kaart was. De Nederlander zit sinds zijn ontslag bij Bayer Leverkusen in maart zonder club en werd eerder al met OGC Nice in verband gebracht. De Zuid-Franse club lijkt echter voor Galtier te gaan kiezen: beide partijen zouden al sinds april in contact zijn.

Bosz werd in maart verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten van de voorbije drie maanden. Bayer was half december immers de koploper van de Bundesliga, maar na de winterstop presteerde de ploeg van Bosz dramatisch. Bayer werd bovendien in de zestiende finales van de Europa League uitgeschakeld door Young Boys en verloor in de achtste finales van de Duitse beker van Rot-Weiss Essen, dat uitkomt op het vierde niveau.

Olympique Lyon bood Galtier naar verluidt een contract voor drie seizoenen aan plus de mogelijkheid om vier assistenten mee te nemen. De voormalig succescoach van Lille liet voorzitter Jean-Michael Aulas echter vandaag weten dat hij het voorstel niet ging accepteren. Ook Napoli toonde interesse in Galtier, maar de Serie A-club is dicht bij een akkoord met Luciano Spalletti en de Fransman zou al in Nice zijn gesignaleerd.