Kökçü en debuterende Dervisoglu leiden comeback van Turkije in

Donderdag, 27 mei 2021 om 20:51 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:56

Turkije heeft de eerste oefeninterland richting het EK in winst omgezet. Het team van bondscoach Senol Günes was donderdagavond in het Bahçesehir Okullari Stadium met 2-1 te sterk voor Azerbeidzjan. Alle doelpunten in Alanya vielen in de eerste helft. Günes liet Halil Dervisoglu zijn interlanddebuut maken en de aanvaller beloonde het vertrouwen met een doelpunt uit een vrije trap van Orkun Kökçü, die eveneens in de basis stond.

Na een klein half uur spelen werd de wedstrijd uit balans gebracht. Abbas Huseynov gaf net buiten de rechterkant van het strafschopgebied een lage pass richting Emin Makhmudov, die de bal fraai in één keer in de linkerhoek achter doelman Altay Bayindir mikte. Turkije zorgde echter nog voor de pauze voor de ommekeer in de thuishaven van Alanyaspor.

Uit een vrije trap van Kökçü vanaf de rechterkant werkte Dervisoglu de bal van dichtbij achter Emil Balayev: 1-1. Op slag van rust nam Turkije zelfs de leiding. De defensie van Azerbeidzjan kreeg de bal niet weg na een corner, waarna een zwak schot van Merih Demiral maar half door Balayev kon worden gekeerd. Het was Kaan Ayhan die op de juiste plek stond en de bal van dichtbij tegen de touwen werkte.

In de tweede helft kwam het scorebord niet meer in beweging. Dervisoglu werd na 67 minuten vervangen door Enes Ünal, terwijl Kökçü in dezelfde minuut plaatsmaakte voor Abdülkadir Ömür. Günes maakte eerder deze maand een voorselectie van dertig spelers bekend, waarvan er dus nog vier moeten afvallen.

Turkije en Italië openen het komende EK op vrijdag 11 juni vanaf 21.00 uur in het Stadio Olimpico in Rome. Drie dagen later wacht het team van Günes een wedstrijd tegen Wales in het Olympische stadion in Baku. Turkije sluit de groepsfase vier dagen later af in hetzelfde stadion tegen Zwitserland.