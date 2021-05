Fabrizio Romano maakt nieuwe trainer van Internazionale bekend

Donderdag, 27 mei 2021 om 19:51 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:58

Simone Inzaghi is de opvolger van Antonio Conte bij Internazionale. Transferexpert Fabrizio Romano maakt donderdagavond melding van een akkoord tussen de oefenmeester, die een aflopend contract met Lazio heeft, en de regerend landskampioen van Italië over een contract tot de zomer van 2024. Inzaghi leek eerst zijn toekomst aan de Romeinse club te gaan verbinden, maar het voorstel van Inter was te mooi om af te slaan.

Romano verzekert dat Inzaghi, 45 jaar, ‘in de komende uren’ zijn handtekening onder een contract met Inter gaat zetten. Een hard gelag voor Lazio, dat ervan overtuigd was dat de jongere broer van Filippo Inzaghi ‘ja’ zou zeggen tegen een contractverlenging. Inter werd verrast door het vertrek van Conte en zag al snel in dat Massimiliano Allegri op weg was naar Juventus als opvolger van Andrea Pirlo. De alternatieven konden Inter niet overtuigen en daarom verhoogde de club het voorstel aan Inzaghi tot vier miljoen euro op jaarbasis én één miljoen euro aan variabele bonussen. Dat is het dubbele van het voorstel van Lazio, dat bovendien niet deelneemt aan de komende editie van de Champions League.

Het vertrek van Conte heeft te maken met de financiële problemen waar Inter mee kampt. Suning Group, de Chinese eigenaar van Inter, is in de problemen gekomen, waardoor er komende zomer volgens Romano voor tachtig miljoen euro aan spelers moet worden verkocht. Dat voornemen was tegen het zere been van Conte, die zijn beste spelers wilde behouden om zo geen verandering te brengen in het ‘winnende project’ dat de club nu onder zijn leiding is geworden. Conte wilde juist dat er investeringen zouden worden gedaan zodat Internazionale kon aanhaken bij de Europese top.

Conte maakte recent zijn vertrekwens bekend en kreeg van Inter nog een vergoeding van zes à zeven miljoen euro mee. De voorbije dagen werden tal van trainers met de Milanese topclub in verband gebracht, onder wie de bij Real Madrid vertrokken Zinédine Zidane. Volgens Romano waren Maurizio Sarri, Paulo Fonseca en Sergio Conceiçao 'nooit serieuze opties' voor Inter

Inzaghi speelde het merendeel van zijn actieve loopbaan voor Lazio, de club waar hij in de jeugd ook zijn eerste stappen als trainer zette. In april 2016 werd hij na het ontslag van Stefano Pioli als interim-trainer aangesteld en de club kwam aan het begin van daaropvolgende seizoen opnieuw bij hem uit toen Marcelo Bielsa na minder dan een week al zijn contract inleverde. Onder leiding van Inzaghi veroverde Lazio de Coppa Italia eenmaal en twee keer de Supercoppa.