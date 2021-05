WAGs: ‘Je gaat niet naar Rusland voor een normaal maandsalaris’

Donderdag, 27 mei 2021 om 17:45 • Justus Dingemanse • Laatste update: 17:34

WAGs is terug! Voetbalzone gaat samen met FHM op zoek naar de WAG 2021 en maken kennis met de vrouwen en vriendinnen van voetballers. In deze aflevering zijn Lana Slier en Camee Remak te gast in de Main Deck Studio in Spijkenisse. Zij hebben relaties met twee oud-Feyenoorders: Tonny Vilhena die tegenwoordig in Rusland bij FK Krasnodar voetbalt en Sven van Beek die deze zomer transfervrij is. Door te draaien aan het rad stellen ze elkaar vragen over voetbal, liefde, Instagram of komen ze uit op een pikante bomvraag.

