Khalid Boulahrouz geloofde assistent-trainer niet: ‘Maar het stond op Teletekst’

Zaterdag, 29 mei 2021 om 19:00 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:58

In de aanloop naar de selectiebekendmaking van het Nederlands elftal voor het EK sprak Soufiane Touzani met vier ex-internationals over hun herinneringen aan Oranje. Khalid Boulahrouz kwam tussen 2004 en 2012 tot 35 interlands voor Oranje en werd voor het eerst geselecteerd toen hij speler was van RKC Waalwijk. Hij vertelt Touzani over dat bijzondere moment, het belang van ‘focus’ op een eindtoernooi en zijn herinneringen aan het WK 2010.

Boulahrouz debuteerde in september 2004, in de met 3-0 gewonnen vriendschappelijke wedstrijd tegen Liechtenstein. "Dat is best wel een grappig verhaal", blikt hij terug op het moment waarop hij hoorde dat hij in beeld was bij het Nederlands elftal. "Ik was bij Nike aan het shoppen en kwam John van 't Schip (toenmalig assistent-bondscoach, red.) tegen. Die vroeg aan mij of ik eigenlijk een Nederlands paspoort had. Ik speelde in die tijd voor RKC Waalwijk. Ik dacht: wat is dat nou weer voor vraag, een Nederlands paspoort? Ik ben geboren en getogen in Nederland. Dus ik zei: 'Ja, ik heb een Nederlands paspoort.' Hij zei: 'Oké, we houden je in de gaten.'"

UnlockTheWave I Boulahrouz: 'Hij vroeg of ik wel Nederlands was'

"Maar ik speelde bij RKC, dus ik durfde dat niet al te serieus te nemen en ik ging verder shoppen", vervolgt Boulahrouz. "Een tijdje later kwam ik in de voorselectie terecht. Ik kreeg op een vrijdag bij RKC te horen van toenmalig assistent-trainer Ton Verkerk dat ik erbij zat. Hij wachtte op me en was helemaal zenuwachtig en rood. ‘Gefeliciteerd, je zit erbij’, zei hij. Ik dacht: dit is voetbalhumor, jullie willen me in de zeik nemen. Maar hij was zo zenuwachtig, zo rood en zo trots. ‘Ik geloof het niet’, maar op Teletekst stond ik erbij. Pagina 601."

Boulahrouz nam na de lunch met zijn ploeggenoten van RKC contact op met zijn moeder. "Ik belde mijn moeder als eerst. Ze had nog geen idee wat het inhield om voor het Nederlands elftal te spelen. Ze had er nog geen beeld bij. Toen ik thuiskwam, kon ik het haar met vreugdedansjes en sprongen vertellen. Zij was heel nuchter aan het koken. ‘Wat betekent dat dan?’, vroeg ze. ‘Ik ga dus voor het Nederlands elftal spelen. Mama: Van Nistelrooij, Seedorf, Davids…’ ‘Ohh’, toen begreep ze het wel", vertelt de voormalig verdediger lachend.

In zijn profloopbaan stond Boulahrouz bekend als de Kannibaal vanwege zijn nietsontziende manier van verdedigen. Wat voor advies heeft hij voor de huidige internationals om een speler als Kylian Mbappé in het gareel te houden, als het tijdens het EK tot een confrontatie met Frankrijk komt? "Mbappé heeft alles: snelheid, kracht en techniek. Ik ben van mening dat je technisch vaardige spelers zo ver mogelijk van het doel moet houden. Dus als het even kan, dek hem kort en blijf er kort op zitten. Ook in tweede instantie moet je hem niet laten draaien. Als hij een beetje terugdribbelt, moet je hem niet loslaten, maar hem kort op zijn flikker zitten, totdat hij de bal afspeelt. Dat moet je elke keer doen als hij aan de bal is. Dan raakt hij op een gegeven moment geïrriteerd en dat is wat je wilt bij zulke spelers", adviseert Boulahrouz.

Dirk Kuyt: ‘We gingen heel simpel een visje eten, ik zal dat nooit vergeten’

#UnlockTheWave I Dirk Kuyt Lees artikel

Van Hanegem niet tevreden over eigen standbeeld: ‘Het klopt niet zo’

#UnlockTheWave I Willem van Hanegem Lees artikel