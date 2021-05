‘Binnenlandse transfer moet einde maken aan uitzichtloze situatie Lammers’

Donderdag, 27 mei 2021 om 15:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:26

Genoa gaat een nieuwe poging wagen om Sam Lammers los te weken, meldt Sky Sport Italia. De spits zit op een dood spoor bij Atalanta en komt onder trainer Gian Piero Gasperini nauwelijks aan spelen toe. Lammers werd al eerder nauwlettend in de gaten gehouden door Genoa en kan bij de nummer elf van het afgelopen seizoen zijn carrière van nieuwe impulsen voorzien. Bij Atalanta, waar Duván Zapata en Luis Muriel de voorkeur krijgen in de punt van de aanval, staan ze niet onwelwillend tegenover een tijdelijk vertrek.

Het is niet voor het eerst dat Genoa zijn interesse in Lammers kenbaar maakt. Afgelopen januari gebeurde hetzelfde, maar van een overgang kwam het destijds niet. Doordat het verschil tussen vraag en aanbod destijds te ver uit elkaar lag, vervolgende Lammers het seizoen in Bergamo. Lammers onderging afgelopen woensdag een operatie aan zijn schouder, maar zou bij aanvang van het nieuwe seizoen volledig hersteld moeten zijn. Genoa heeft met Kevin Strootman al een Nederlander in de gelederen.

De overgang van Lammers naar Atalanta is tot op heden nog geen doorslaand succes gebleken. In zijn eerste seizoen in Italiaanse dienst kwam de Nederlander in de Serie A tot vijftien wedstrijden, waarin hij twee keer wist te scoren. Met slechts 227 speelminuten liggen er voor Lammers bij Genoa vermoedelijk meer kansen op speeltijd. Naast zijn optredens in de Serie A kwam hij in de strijd om de Coppa Italia en Champions League dit seizoen ook één keer in actie.

De door PSV opgeleide Lammers debuteerde in 2016 in de hoofdmacht van PSV. Hij verliet het Philips Stadion vorig jaar zomer met 6 doelpunten en 1 assist in 29 duels achter zijn naam. De vertrekkende aanvaller werd tussendoor verhuurd aan sc Heerenveen. Lammers beschikte bij PSV over een contract dat nog een jaar doorliep. Transfermarkt schat de waarde inmiddels op 7,5 miljoen euro voor Lammers, wiens contract bij Atalanta nog doorloopt tot medio 2023.