Dirk Kuyt: ‘We gingen heel simpel een visje eten, ik zal dat nooit vergeten’

Donderdag, 27 mei 2021 om 19:00 • Dominic Mostert

In de aanloop naar de selectiebekendmaking van het Nederlands elftal voor het EK sprak Soufiane Touzani met vier ex-internationals over hun herinneringen aan Oranje. Dirk Kuyt speelde ruim honderd interlands en maakte zijn debuut in het stadion van FC Utrecht, de plek waar hij ook zijn eerste stappen zette in het betaald voetbal. Met Touzani praat hij over zijn debuut in de Oranje-selectie, over zijn multi-inzetbaarheid en over de manier waarop hij het maximale probeerde te halen uit zijn voetbalcarrière.

"Het was voor mij heel bijzonder", vertelt de inmiddels veertigjarige Kuyt over zijn eerste oproep voor Oranje, in april 2003 voor de vriendschappelijke interland tegen Portugal (1-1). Hij was 22 jaar toen hij debuteerde in de selectie van Oranje. "Ik speelde voor FC Utrecht en werd uitgenodigd door Dick Advocaat. Het was de week voor Koninginnedag. Volgens mij maakten Wesley Sneijder en Arjen Robben ook hun debuut toen." Kuyt ging op de fiets naar het hotel, memoreert de Katwijker. "Het was heel dichtbij, in Huis ter Duin."

UnlockTheWave I Dirk Kuyt: 'Dat heeft mij veel voordelen opgeleverd'

"Toen ik het hotel binnenkwam, kwam ik Edwin van der Sar tegen. Die kende ik, want hij is afkomstig uit Noordwijk", vervolgt de oud-aanvaller. "We zijn toen heel simpel een visje gaan eten in het restaurant. Ik zal nooit vergeten dat hij me als ervaren speler meteen bij zich nam en me op mijn gemak stelde." Uiteindelijk bleef een debuut uit. "Advocaat wilde me laten debuteren op Koninginnedag, maar je mocht maar zes keer wisselen en ik was de zevende. Later (in 2004, red.) heb ik in het stadion van Utrecht onder Marco van Basten mijn debuut gemaakt. Ik ben heel trots om uiteindelijk 104 interlands te hebben gespeeld."

Kuyt vertelt lachend dat hij het eens is met Touzani, die hem beschrijft als een speler die liet zien hoe ver je kunt reiken als je het beste uit jezelf wilt halen. "Het allerbelangrijkste is dat je plezier blijft houden in hetgeen je doet. Ik denk dat het voor alle jongens daarmee begint, of je nou Kuyt heet, of Wesley Sneijder of Robin van Persie", legt hij uit. "Dat is de belangrijkste stap. Verder moet je gewoon elke dag hard werken om beter te worden in alle facetten van het voetbal. Daar zijn heel veel dingen belangrijk in. Niet alleen hard trainen of presteren tijdens wedstrijden, maar ook de dingen eromheen: voeding, slapen, rust en het maken van de juiste keuzes."