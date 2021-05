VfL Wolfsburg stelt Mark van Bommel aan als nieuwe trainer

Donderdag, 27 mei 2021 om 14:19 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:31

Mark van Bommel is de nieuwe trainer van VfL Wolfsburg, meldt De Telegraaf. De voormalig oefenmeester van PSV werd al enige tijd in verband gebracht met de Duitse club en volgt nu definitief Oliver Glasner op, die vertrekt na onenigheid met de clubleiding. Van Bommel neemt twee assistenten mee naar de Bundesliga, onder wie Kevin Hofland en een videoanalist.

Glasner presteerde het afgelopen seizoen uitstekend met Wolfsburg, maar de trainer leefde in onmin met algemeen directeur Jörg Schmadtke en moest vertrekken nadat hij zich publiekelijk negatief had uitgelaten over het transferbeleid van de club. Die Wölfe voerden al langere tijd gesprekken met Van Bommel en hebben de Nederlander nu definitief aangesteld als opvolger van Glasner, zo meldt bovengenoemd dagblad. De bij PSV ontslagen oefenmeester speelt volgend seizoen met Wolfsburg in de Champions League, daar de club van onder meer Wout Weghorst als vierde eindigde in de Bundesliga.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De 41-jarige Hofland fungeerde al drie keer als ploeggenoot van Van Bommel, bij PSV, Fortuna Sittard en het Nederlands elftal. In november werd hij ontslagen als trainer van Fortuna Sittard. Wolfsburg is voor Hofland bekend terrein. De oud-verdediger stond er tussen 2004 en 2007 als speler onder contract. De pas 24-jarige Vincent Heilmann wordt de andere assistent van Van Bommel. Hij was afgelopen seizoen trainer van PSV onder 17. Heilmann speelde in het verleden in de Eindhovense jeugdopleiding, maar een carrière als speler zat er na drie zware knieblessures niet meer in. Ook videoanalist Alex Abresch gaat van PSV naar Wolfsburg. Van Bommel haalde hem medio 2018 ook al naar Eindhoven.

Eindhovens Dagblad noemt trainer die carrière Ihattaren moet redden

Volgens het regionale dagblad is Mark van Bommel de man die de carrière van Mohamed Ihattaren uit het slop kan trekken. Lees artikel

Voor Hofland is de functie als assistent van Van Bommel een kans om zijn trainersloopbaan nieuw leven in te blazen. De oud-verdediger werd dit seizoen vanwege slechte prestaties ontslagen bij Fortuna Sittard, dat onder zijn opvolger Sjors Ultee een enorme opmars kende en zich moeiteloos veilig speelde. Hofland speelde in het verleden bij Fortuna Sittard en PSV zes seizoenen samen met Van Bommel. De twee werkten na hun spelerscarrière ook al een jaar samen in de jeugdopleiding van de Eindhovense club.