Laporta kondigt persconferentie aan en weet droomopvolger van Koeman al

Donderdag, 27 mei 2021 om 13:53 • Dominic Mostert

Joan Laporta doorbreekt zijn stilzwijgen. De nieuwe voorzitter van Barcelona heeft een persconferentie aangekondigd voor vrijdag 11.30 uur. Hij zal naar verwachting ingaan op een scala aan onderwerpen, waaronder de toekomst van Ronald Koeman, de afwikkeling van het Super League-debacle en de toekomst van Lionel Messi. Het wordt de eerste persconferentie van Laporta sinds hij de pers te woord stond na zijn aanstelling in maart.

Laporta sprak dinsdagavond met Koeman over diens toekomst. In het bijzijn van vicevoorzitter Rafa Yuste, technisch directeur Mateu Alemany en zaakwaarnemer Rob Jansen werd een gesprek van ongeveer een halfuur gevoerd in het Camp Nou. Volgens El Confidencial is Laporta geen groot voorstander is van het aanblijven van Koeman; hij zou de komende weken op zoek willen naar andere kandidaten. Als het aan directeurs Ramon Alexanko, Alemany en Ramon Planes ligt, blijft Koeman echter behouden voor Barcelona.

Het ligt niet in de lijn der verwachting dat Laporta op de persconferentie een beslissing zal aankondigen over Koeman. Volgens berichtgeving van Mundo Deportivo heeft de voorzitter echter wel al een gedroomde opvolger in gedachten. Hij ziet Josep Guardiola graag terugkeren in Barcelona. In zijn eerste periode als voorzitter stelde hij Guardiola al aan als trainer van de beloftenploeg en vanaf 2008 ging de trainer het eerste elftal ging leiden. Door de grote successen die onder zijn leiding werden geboekt, waaronder de sextet aan prijzen. in 2009, vertrok Laporta in 2010 door de voordeur.

Op dit moment is een terugkeer van Guardiola echter lastig. De Spanjaard verlengde zijn contract bij Manchester City in november vorig jaar tot medio 2023. Laporta denkt echter dat Guardiola open kan staan voor een terugkeer, als hij zaterdag de Champions League wint ten koste van Chelsea. De trainer zou dan op zijn hoogtepunt vertrekken uit Engeland en kan Lionel Messi in diens vermoedelijk laatste seizoen bij Barcelona onder zijn hoede nemen. Mocht het deze zomer niet lukken, dan koestert Laporta de hoop dat Guardiola in 2022 zou kunnen terugkomen.