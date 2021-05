Tweestrijd binnen directie Barcelona over aanblijven Ronald Koeman

Er is een tweestrijd ontstaan binnen de directie van Barcelona over het aanblijven van Ronald Koeman als trainer, schrijft El Confidencial donderdag. Terwijl president Joan Laporta geen voorstander is van het aanblijven van de Nederlandse oefenmeester, voelt een drietal directeuren wel wat voor een langer verblijf van Koeman in Barcelona. Die tweestrijd zou tot een interne rel hebben geleid, zo klinkt het.

Koeman moest zich deze week melden voor een gesprek met Laporta en leek daar in eerste instantie goed vanaf te komen. In het bijzijn van vicevoorzitter Rafa Yuste, technisch directeur Mateu Alemany en zaakwaarnemer Rob Jansen werd dinsdagavond een gesprek van ongeveer een halfuur gevoerd in het Camp Nou. Nu blijkt dat Laporta daarin heeft aangegeven op zoek te willen naar een nieuwe trainer. Als het aan Ramon Alexanko, Alemany en Ramon Planes (sportief directeur) ligt, blijft Koeman echter behouden voor Barcelona.

"Ze hebben waardering voor het goede management van de Nederlander in een uiterst gecompliceerd seizoen", schrijft El Confidencial. "Tegelijkertijd heeft hij weer jeugd, met Pedri, Ansu Fati, Oscar Mingueza en Ilaix Moriba als jonge talenten, in het elftal gebracht. Koeman is bovendien pas op de helft van zijn contract, dat doorloopt tot en met volgend seizoen. Hem nu ontslaan zou, met zijn assistenten erbij, een schadepost van zeker tien miljoen euro opleveren. Dat komt dan weer bovenop de schuld die er al is."

Zaakwaarnemer Jansen was dinsdagavond nog positief over het verloop van het gesprek in Barcelona. "Alles verliep in een positieve sfeer en ik heb er persoonlijk een goed gevoel aan overgehouden", vertelde hij aan De Telegraaf. "Partijen hebben elkaar gevonden en er was wederzijds respect. Het gevoel is zelfs zo goed dat Ronald zomaar langer zou kunnen blijven. we zijn er nog niet, er zullen meer gesprekken volgen."

Spaanse media melden dat Laporta op de achtergrond bezig is met een vervanger voor Koeman. Zou zou de president al verschillende kandidaten serieus hebben bekeken, onder wie Julian Nagelsmann. Laatstgenoemde gaat echter bij Bayern München aan de slag en valt dus af. Ook Hansi Flick kon niet worden verleid tot een overgang naar Barcelona en tekende bij de Duitse nationale ploeg. De derde kandidaat, Xavi, verlengde zijn contract bij het Qatarese Al-Sadd en komt voorlopig ook niet terug naar de club die hij als speler liefst zeventien seizoenen diende.