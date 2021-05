SC Heerenveen komt ADO tegemoet en ontvangt korting op Van Ewijk

Donderdag, 27 mei 2021 om 12:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:13

SC Heerenveen heeft Milan van Ewijk tegen een gereduceerd bedrag kunnen overnemen van ADO Den Haag, zo meldt Voetbal International donderdag. De korting van veertigduizend euro op de verdediger hangt samen met de overeenkomst dat de Friese club het volledige transferbedrag in één keer betaalt, binnen een dag. Daarmee komt Heerenveen de in financiële zorgen verkerende degradant tegemoet. De rechtbank in Den Haag heeft dinsdag bovendien bepaald dat de club uit Den Haag tot 1 augustus niet failliet kan gaan.

Met het geld van Heerenveen verschaft men ADO enige lucht, daar de club uit Den Haag een schuld heeft van 3,9 miljoen euro bij 150 handelscrediteuren. De komende maanden krijgt ADO de tijd om alle achterstallige problemen met deze partijen op te lossen. De financiële injectie die voortkomt uit de transfer van Van Ewijk kan door ADO worden ingezet om lopende verplichtingen af te lossen. Mocht het de uit de Eredivisie gedegradeerde club niet lukken om voor 1 augustus alles kwijt te schelden, dan is er een mogelijkheid om die periode eventueel te verlengen, zo gaf de rechtbank aan.

Van Ewijk geldt bij Heerenveen als eerste aankoop voor het nieuwe seizoen. De Friezen betalen ADO naar verluidt een half miljoen euro. ADO wist daarentegen een doorverkooppercentage te bedingen bij de contractonderhandelingen, wat betekent dat de club bij een eventuele volgende transfer een financiële compensatie tegemoet kan zien. Om welk percentage het gaat is niet bekend. De transfer van Van Ewijk raakte mede door de financiële zorgen bij ADO in een stroomversnelling. Van Ewijk werd in de zomer van 2019 naar ADO gehaald en verkaste een half jaar later op huurbasis naar SC Cambuur.

Ondertussen wordt bij ADO de zoektocht naar een nieuwe eigenaar voortgezet. Omroep West wist dinsdag te melden dat Martin Jol dichtbij een akkoord is met United Vansen om ADO over te nemen. Volgens de regionale omroep is er op hoofdlijnen een akkoord tussen beide partijen. Als de deal is beklonken, moet alleen nog goedkeuring worden verleend door de Nederlandse aandeelhouders bij ADO. De afgelopen maanden was de club in onderhandeling met het Amerikaanse World Soccer Holdings, maar op dit moment lijkt Jol de belangrijkste gegadigde.