De Gea kop van jut; United-doelman week af van notities op spiekbriefje

Donderdag, 27 mei 2021 om 12:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:44

Daags na de verloren Europa League-finale moet David de Gea het ontgelden in de Britse media. De doelman van Manchester United werd de schlemiel aan Engelse zijde, nadat hij in de strafschoppenserie geen enkele penalty van Villarreal wist te keren en de zelf de beslissende penalty miste. De Spaanse goalie stond daarmee aan de basis van de eerste Europa League-winst van Villarreal in de clubgeschiedenis en de vierde eindzege van Unai Emery als trainer, die eerder in dienst van Sevilla drie jaar op rij zegevierde. Opmerkelijk is dat De Gea tijdens de strafschoppenserie afweek van de notities.

The Sun schuift de schuld van de gemiste strafschop niet in de schoenen van De Gea, maar is wel van mening dat er kritisch gekeken moet worden naar een andere statistiek. "De Gea heeft geen enkele van de laatste veertig strafschoppen die hij tegen kreeg gestopt", schrijft de krant donderdag. "Dat is inclusief de elf strafschoppen van Villarreal. Er werd niet verwacht dat hij zijn penalty zou benutten, maar het is ongelooflijk dat de man met een weeksalaris van ruim 400.000 euro vijf jaar geleden voor het laatst een strafschop wist te stoppen." The Sun doelt daarmee op een strafschop van Romelu Lukaku in de halve finale van de FA Cup in 2016.

"Het interessante is dat Dean Henderson (reservedoelman, red.) in diezelfde periode acht strafschoppen wist te keren, waarvan zes in het profvoetbal. Maar Ole Gunnar Solskjaer koos niet voor een Tim Krul-achtige wissel", doelt de krant op de wissel die Louis van Gaal toepaste tijdens het WK van 2014 door Jasper Cillessen in de kwartfinale tegen Costa Rica naar de kant te halen voor aanvang van de strafschoppenserie. United en Villarreal schoten woensdagavond met scherp vanaf elf meter. Nadat van beide ploegen tien veldspelers het net wisten te vinden, was het de beurt aan Gerónimo Rulli en De Gea, waarna laatstgenoemde faalde.

Volgens The Mirror valt De Gea wel degelijk iets te verwijten in de strafschoppenserie, daar de doelman niet zou hebben gehandeld volgens het door de keeperstrainers samengestelde spiekbriefje. "De Gea besloot het briefje te negeren en naar links te duiken bij de strafschop van Moisés Gómez. Als hij de notities had gevolgd, had hij geweten dat Gomez zijn strafschop recht door het midden zou schieten. Als hij was blijven staan had hij de penalty gestopt en had United gewonnen." De Gea stapte tijdens de strafschoppenserie dus deels af van de notities, waarvan hij het blaadje in zijn handdoek vouwde. Sky Italia-verslaggever Angelo Mangiante deelde een foto van de notitie op Twitter.

Paul Pogba verwijderde meteen na de uitreiking van de medailles het eremetaal om zijn nek, terwijl Bruno Fernandes in tranen uitbrak. Ook Victor Lindelöf hield het niet droog. Desondanks plaatse Paul Scholes bij BT Sport zijn vraagtekens bij de emoties na afloop van de verloren finale. De clublegende was van mening dat de nederlaag de spelers van United 'geen pijn deed' en dat verliezen 'acceptabel' is geworden bij de club waarmee hij elf keer de titel in de Premier League veroverde. "Doet verliezen ze geen pijn?", vroeg Scholes zich hardop af. "Een paar spelers lieten hun emoties zien, de rest leek het maar te accepteren. United is een leuke club geworden in plaats van een club die serieus meedoet om de prijzen."

In alle laatste zestien Europese finales tussen een Spaanse ploeg en een niet-Spaanse ploeg zegevierden de Spanjaarden. Een statistiek die woensdagavond met trots werd gedeeld door Hedwiges Maduro. De oud-middenvelder kwam in Spanje uit voor Valencia en Sevilla en werkte nauw samen met Emery, maar slaagde er niet in een Europees clubtoernooi op zijn naam te schrijven. Emery voegde woensdagavond zijn vierde Europa League aan de prijzenkast toe. Tussen 2013 en 2016 slaagde hij er al drie keer in de Europese competitie op zijn naam te schrijven met Sevilla. In 2019 verloor hij de finale met Arsenal.