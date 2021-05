Boskamp: ‘Geloof me, die vertrekt voor véél meer dan honderd miljoen euro’

Donderdag, 27 mei 2021 om 10:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:35

Nu Harry Kane publiekelijk heeft uitgesproken vaker om de prijzen te willen strijden, nemen de geruchten rond de spits van Tottenham Hotspur flink toe. De namen van Manchester City en Manchester United worden veelvuldig genoemd en ook Chelsea is geïnteresseerd in de aanvalsleider van the Spurs. Jan Boskamp denkt dat het prijskaartje van Kane nog weleens een struikelblok zou kunnen vormen, daar de analist van Veronica Inside van mening is dat Tottenham Kane niet voor een bescheiden bedrag laat vertrekken.

Sky Sports wist vorige week te melden dat Kane zijn vertrekwens kenbaar heeft gemaakt bij Daniel Levy, de voorzitter van Tottenham. Kane is ambitieus en zeer hongerig naar prijzen. De topschutter van Tottenham legt de lat dan ook zeer hoog voor de komende jaren. "Ik ken Spurs-baas Daniel Levy een beetje", vertelt Boskamp tegenover Het Belang van Limburg. "Ik heb hem een keer ontmoet en weet dat hij zich niet onder druk laat zetten. Kane ligt nog drie jaar vast bij Tottenham, dus Levy zit op zijn gemak. Geloof me, die vertrekt voor véél meer dan honderd miljoen. Hij moet volgens mij het record van Neymar (222 miljoen, red.) gaan verbreken."

Kane kroonde zich afgelopen zondag voor de derde keer tot topscorer van de Premier League met 23 doelpunten. Zijn treffer tegen Leicester City (2-4 winst) was voldoende om Mohamed Salah (22 doelpunten) achter zich te laten op de topscorerslijst. Bovendien leverde Kane ook de meeste assists af op het hoogste niveau in Engeland. Liefst veertien keer bereidde hij een treffer voor, twee keer vaker dan Bruno Fernandes en drie keer vaker dan Kevin De Bruyne. "Ik lees ook dat Real Madrid en Barcelona hem willen, maar ze moeten niet denken dat ze Kane eventjes voor honderd miljoen oppikken hoor", gaat Boskamp verder.

Kane flirtte de voorbije weken al openlijk met Manchester City, daar hij op het YouTube-kanaal The Overlap van Gary Neville aangaf ooit met De Bruyne samen te willen spelen. De aanvaller van Tottenham ziet een samenwerking met manager Josep Guardiola wel zitten, zo klinkt het in de Britse media. De Engelse kampioen was vorig jaar al in de markt voor Kane, die destijds echter de afspraak maakte met Levy dat hij nog minstens een jaar zou blijven. Nu het seizoen ten einde is krijgt de topscorer van de Premier League alsnog de gelegenheid om van club te wisselen.