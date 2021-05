‘Tottenham werkt aan sensationele terugkeer van Pochettino’

Donderdag, 27 mei 2021 om 09:55 • Yanick Vos • Laatste update: 10:20

Mauricio Pochettino staat voor een sensationele terugkeer naar Tottenham Hotspur. Volgens The Athletic is de trainer van Paris Saint-Germain in gesprek met de club waar hij anderhalf jaar geleden ontslagen werd. De Argentijnse trainer zou ontevreden zijn in Parijs en staat welwillend tegenover een nieuw dienstverband in Londen.

Pochettino werd vanwege tegenvallende resultaten anderhalf jaar geleden ontslagen bij the Spurs. In januari werd hij bij PSG aangesteld als opvolger van Thomas Tuchel, die op zijn beurt naar Chelsea vertrok. Tottenham zoekt naar een nieuwe trainer nadat José Mourinho reeds op straat werd gezet vanwege aanhoudende tegenvallende resultaten. Volgens Engelse berichtgeving zit Pochettino niet op zijn plek in Parijs en staat hij open voor een terugkeer.

Ajax-trainer Erik ten Hag zou volgens The Athletic nog altijd hoog op het wensenlijstje staan bij Tottenham. Hij verlengde echter onlangs zijn contract in Amsterdam en lijkt daardoor ook volgend seizoen voor de groep te staan in de Johan Cruijff ArenA. Voorzitter Daniel Levy heeft nu de gesprekken met Pochettino geopend over een terugkeer naar Londen. Ook Roberto Martínez en Ralf Rangnick werden genoemd in de wandelgangen, maar de pijlen zijn nu gericht op Pochettino.

Afgelopen seizoen eindigde Tottenham op een teleurstellende zevende plaats in de Premier League. Levy wil de club terugbrengen naar de top vier van Engeland. Dat moet gebeuren met Pochettino aan het roer. De trainer ligt echter nog tot aan de zomer van volgend jaar en PSG heeft volgens TF1 niet de intentie om hem te laten gaan. Afgelopen seizoen won Pochettino met PSG de Franse beker, maar de landstitel ging naar Lille OSC en in de halve finale van de Champions League bleek Manchester City te sterk.