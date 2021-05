Juninho geeft Depay trap na: ‘Het hele team moest om hem draaien’

Donderdag, 27 mei 2021 om 09:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:09

Juninho heeft felle kritiek geuit aan het adres van Memphis Depay. De technisch directeur van Olympique Lyon deed er alles aan om de aanvaller binnenboord te houden, maar moest toezien hoe Depay afgelopen zondag zijn vertrek uit Lyon definitief aankondigde. Via het Twitter-account van Lyon bedankte de 27-jarige aanvoerder de supporters en de club, die Depay naar eigen zeggen extra krachten gaven om beslissend te zijn. Nu de beslissing daar is, ziet Juninho kans om Depay van de nodige kritiek te voorzien.

Depay werd al meerdere keren in verband gebracht met Barcelona, waar de aanvalsleider herenigd zou moeten worden met Ronald Koeman. Laatstgenoemde liet op zijn beurt eveneens doorschemeren gecharmeerd te zijn van de Oranje-international, maar tot een transfer kwam het nog niet. "Memphis heeft zijn tijd gehad", vertelt Juninho tegenover OL TV, het officiële clubkanaal van Lyon. "De president heeft er alles aan gedaan om het contract van Depay te verlengen, maar Memphis wilde een team voor zichzelf. Zo werkt het niet. Ik had een goede band met hem."

Door de aankondiging, voorafgaand aan de wedstrijd tegen OGC Nice (2-3 verlies), heeft Depay zijn laatste wedstrijd in het shirt van de nummer vier van de Ligue 1 gespeeld. "Het hele team moest om hem draaien en dat is erg moeilijk", gaat Juninho verder. "Iedereen moet het gevoel hebben dat er hetzelfde geleverd moet worden. Er zijn maar vier spelers op de wereld waar je alles voor moet doen: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar en Kylian Mbappé. Als je één van deze spelers hebt moet het inderdaad om hen draaien. Sorry, ik denk dat Depay sterk is, maar hij zit niet op het niveau van deze vier. Ik ben van mening dat hij meer moet doen zonder bal."

Depay kwam in januari 2017 over van Manchester United voor een bedrag van zeventien miljoen euro. In totaal speelde de Oranje-international 177 wedstrijden voor Lyon, waarin hij 76 keer tot scoren kwam en 53 assists verzorgde. Maandag werd bekend dat Depay is opgenomen in het Team van het Seizoen van de Ligue 1. De aanvoerder van Lyon vormt daarin een voorhoede met Neymar en Mbappé van Paris Saint-Germain. Door zijn twee assists tegen Nice nam hij bovendien de ‘Trophée de meilleur passeur’ in ontvangst, de prijs voor de beste passer.