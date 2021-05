PSV moet vol aan de bak: drie potentiële tegenstanders in voorronde bekend

Woensdag, 26 mei 2021 om 23:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 01:27

De Europa League-winst van Villarreal is een aderlating voor PSV. De Eindhovenaren beginnen door de zege van de Spanjaarden (na strafschoppen) tegen Manchester United al in de tweede voorronde van de Champions League. PSV speelt daarin tegen Rapid Wien, Galatasaray of FC Midtjylland. Bij verlies volgt een vervolg vanaf de derde voorronde in de Europa League.

Als Manchester United de Europa League had gewonnen, mocht PSV instromen in de derde voorronde. Dat is niet het geval, waardoor de Noord-Brabanders beginnen in de tweede voorronde, die op 20 of 21 juli voor PSV van start gaat. De Nederlandse topclub kan alleen de clubs met een ongeplaatste status loten: Rapid Wien, Galatasaray en FC Midtjylland. PSV komt in ieder geval niet uit tegen Celtic en Sparta Praag, de andere geplaatste clubs. Bij verlies in deze ronde moet PSV verder in de derde voorronde van de Europa League. Daarna volgt eventueel nog een play-offronde in de Europa League.

Tweede voorronde (Q2) Champions League

GEPLAATST COËFFICIËNT ONGEPLAATST COËFFICIËNT Celtic 34,000 Rapid Wien 17,000 PSV 29,000 Galatasaray 17,000 Sparta Praag 17,500 FC Midtjylland 13,500

Derde voorronde (Q3) Champions League

GEPLAATST COËFFICIËNT ONGEPLAATST COËFFICIËNT Shakhtar Donetsk 79,000 Spartak Moskou 18,500 Benfica 58,000 Winnaar uit Q2 AS Monaco 36,000 Winnaar uit Q2 Racing Genk 30,000 Winnaar uit Q2

Play-offs Champions League

GEPLAATST COËFFICIËNT ONGEPLAATST COËFFICIËNT Winnaar uit Q3 Winnaar uit Q3 Winnaar uit Q3 Winnaar uit Q3

Als PSV de tweede voorronde overleeft, gaat de club met een ongeplaatste status richting de derde voorronde. Daarin kan PSV uitkomen tegen Shakhtar Donetsk, Benfica, AS Monaco en Racing Genk. Als Celtic de tweede voorronde overleeft, dan nemen de Schotten de geplaatste status van Genk over. De andere club die naast PSV al zeker is van een ongeplaatste status is Spartak Moskou. De vier clubs die overblijven maken in de play-offs uit wie de twee tickets voor de groepsfase krijgen. De vier verliezers gaan naar de groepsfase van de Europa League.

PSV is dus nog niet verzekerd van een Europese campagne. De UEFA maakte deze week bekend dat er voor alle deelnemers aan de groepsfase van de Europa League een startpremie van 3,63 miljoen euro klaarligt. PSV zou bij deelname kunnen rekenen op een bedrag rond de 1,5 tot 2 miljoen euro op basis van zijn coëfficiënt plus nog eens ongeveer 1 miljoen euro aan tv-rechten. In de Champions League liggen die bedragen véél hoger: de startpremie daar is 15,64 miljoen euro. Op basis van de coëfficiënt zou PSV op het miljardentoernooi naar verwachting nog eens 15 tot 20 miljoen euro krijgen plus ongeveer 1 miljoen euro aan tv-inkomsten.