Brand breekt uit in Santiago Bernabéu: grote rookontwikkeling buiten stadion

Woensdag, 26 mei 2021 om 21:19 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:25

Er is brand uitgebroken in het Santiago Bernabéu. Uit het stadion van Real Madrid komt woensdagavond veel rook. De brand werd rond 20.30 uur gesignaleerd door omstanders, die langs de Paseo de la Castellana liepen en opkomende rook opmerkten. De brandweer was snel ter plaatse en bronnen rond Real Madrid verzekeren aan AS dat de brand vrij snel onder controle is gekregen. Het is onduidelijk hoeveel schade is ontstaan, maar volgens de eerste geluiden valt de schade mee. Het stadion wordt momenteel verbouwd; om die reden maakte Real Madrid het voorbije seizoen af in Estadio Alfredo Di Stefano.

?????? There’s a fire right now at the Bernabéu. pic.twitter.com/Zg6B3CRY3p — Real Madrid Info ³4 (@RMadridInfo) May 26, 2021