Büttner solliciteert openlijk in Nederland: ‘Misschien kan ik daarbij helpen’

Woensdag, 26 mei 2021 om 21:19 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:22

De kans bestaat dat Alexander Büttner in de nadagen van zijn carrière terugkeert op de Nederlandse velden. De 32-jarige verdediger speelde eind vorig jaar zijn tot op heden laatste wedstrijd voor New England Revolution, maar is inmiddels teruggekeerd in zijn geboortestad Doetinchem in afwachting van een nieuwe uitdaging. Tegenover dagblad De Gelderlander sluit hij een transfer naar De Graafschap niet uit. Volgens de linkspoot is er interesse van clubs uit binnen- en buitenland.

Büttner speelde in Nederland voor Vitesse, alvorens hij in 2012 naar Manchester United vertrok. Een terugkeer in Nederland sluit hij niet uit, als bovenstaande krant de naam van De Graafschap laat vallen. "De Graafschap is voor mij een mooie club", aldus Büttner. "Zelf ben ik nog niet klaar met voetballen. Clubs uit binnen- en buitenland hebben belangstelling. De fans van De Graafschap zijn geweldig, diverse van die jongens ken ik. Een mooie club in de stad waar ik vandaan kom. De Graafschap hoort in de Eredivisie en misschien kan ik daarbij wel helpen."

Bij De Graafschap wordt achter de schermen hard gezocht naar een opvolger voor de ontslagen Mike Snoei, die er niet in slaagde promotie naar de Eredivisie af te dwingen met De Superboeren. Dat Büttner tegenwoordig weer woonachtig is in Doetinchem, heeft vooral te maken met het feit dat hij zijn familie miste. "We waren samen, maar ook eenzaam", doelt Büttner op de aanwezigheid van zijn vriendin tijdens zijn periode bij New England Revolution. "Het dieptepunt was dat mijn moeder geen toestemming kreeg van de autoriteiten om ons te bezoeken. Ze had haar koffers al gepakt."

Mocht het tot een samenwerking komen, dan haalt De Graafschap een bak aan ervaring in huis, daar Büttner meerdere Europese wedstrijden speelde en met United de titel won. "Het team wat we toen hadden was abnormaal", vertelt de linksback in gesprek met ESPN. "Als je in het begin binnen komt lopen en je ziet die grote namen die je normaal alleen op de Playstation ziet, dat is wel even wennen. Maar de jongens waren zo aardig. Je loopt ineens mee met de groep en bent één van hun. Als je ziet hoe die spelers zijn zoals Wayne Rooney en Rio Ferdinand, dat is niet normaal."

Volgens Büttner had het niet veel gescheeld of zijn avontuur bij United was nog mooier geworden. De vleugelverdediger, die in zijn eerste seizoen kampioen werd met de club, verkaste in 2014 naar Dinamo Moskou. "Je wordt niet zomaar kampioen van Engeland" vertelt Büttner. "Sir Alex Ferguson is de man die mij de kans heeft gegeven om bij zo'n mooie club te voetballen. Ik weet nog dat hij tegen mij zei: 'Als ik was gebleven, was jij in de toekomst eerste back geworden'. Het is niet misgegaan. Ik heb het super naar mijn zin gehad. Ik heb grote wedstrijden gespeeld, prijzen gewonnen. Voor mij is er niks mis gegaan."