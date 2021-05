Valentijn Driessen: ‘Waarom heeft die jongen in de voorselectie gezeten?’

Woensdag, 26 mei 2021 om 21:01 • Dominic Mostert

Valentijn Driessen vindt dat Anwar El Ghazi blij is gemaakt met een dode mus. De aanvaller van Aston Villa werd vorige week opgenomen in de voorselectie voor het EK, maar viel woensdag alsnog af bij de bekendmaking van de definitieve selectie. In een video-interview voor De Telegraaf zegt de chef voetbal van de krant dat bondscoach Frank de Boer naar zijn idee al van tevoren wist dat El Ghazi de schifting niet zou overleven.

"Het was vooral een hele grote verrassing dat hij in de voorselectie zat, want hij heeft er nooit bijgezeten onder Frank de Boer", reageert Driessen op de vraag of hij verrast was door het afvallen van El Ghazi. "Dan zit hij ineens bij de voorselectie, dan presteert hij de laatste wedstrijden bij Aston Villa prima en dan wordt hij niet opgeroepen. Dan denk je: waarom heeft die jongen in de voorselectie gezeten? Want je wist bij voorbaat al dat je hem niet zou selecteren. Dan hoef je hem ook niet bij de voorselectie lekker te maken en met zo'n domper naar huis te sturen."

El Ghazi scoorde in twee van de drie laatste wedstrijden van Aston Villa in de Premier League. De Boer zei woensdag op de persconferentie dat hij de buitenspeler waarschijnlijk had geselecteerd als hij nog één extra plek had. Steven Berghuis, Cody Gakpo, Luuk de Jong, Donyell Malen, Memphis Depay, Quincy Promes en Wout Weghorst zijn de aanvallers die wél mee mogen. Driessen vindt dat Promes geen deel had moeten uitmaken van het keurkorps.

"In zijn plaats zal waarschijnlijk Promes geselecteerd zijn, wat ik heel vreemd vind, want hij staat onder verdenking van een zwaar misdrijf", geeft Driessen aan. "Wil je zo iemand in je Nederlands elftal hebben? Ik vind dat je als bondscoach ook een verplichting hebt naar de Nederlandse staat toe, dat je iemand die verdacht wordt van een steekpartij niet bij de selectie kan nemen." De Boer benadrukte tijdens de persconferentie dat Promes onschuldig is tot het tegendeel wordt bewezen en zei te geloven in de onschuld van zijn pupil, die wordt verdacht van het neersteken van zijn neef bij een familiefeest in de zomer van 2020.