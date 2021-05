Ronald de Boer verklaart fout van Frank de Boer met speeltijd Van de Beek

Woensdag, 26 mei 2021 om 20:37 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:07

Ronald de Boer heeft woensdagavond een verklaring gegeven voor de fout die zijn broer Frank woensdagmiddag beging tijdens de persconferentie na de bekendmaking van de EK-selectie. De bondscoach claimde dat Donny van de Beek dit seizoen 'iets van 4.000 minuten' heeft gemaakt, maar het werkelijke aantal ligt veel lager. "Hij heeft in de verkeerde kolom gekeken", zegt Ronald de Boer bij ESPN tijdens de voorbeschouwing op de Europa League-finale tussen Villarreal en Manchester United, met Van de Beek wederom als bankzitter.

"Davy Klaassen en Donny van de Beek stonden naast elkaar", vervolgt Ronald de Boer. "Het klopt voor geen meter natuurlijk." Klaassen speelde dit seizoen 3.827 officiële minuten, waarvan 269 voor Werder Bremen en 3.558 voor Ajax. Kenneth Perez spreekt van een 'echt slordige' fout van De Boer. "Dat klopt", beaamt De Boer. "Dat heeft hij ook gezegd: hij heeft verkeerd gekeken." De Boer snapt echter wel dat zijn broer Van de Beek heeft geselecteerd. "Hij kijkt natuurlijk: wat heb ik voor andere middenvelders? Ik verwacht niet dat Donny gaat starten, laat dat duidelijk zijn. Maar hij kijkt wat hij nodig heeft in bepaalde systemen. Ik heb gehoord dat hij waarschijnlijk ook 5-3-2 gaat spelen. Hij kijkt denkt ik welke spelers het meest bruikbaar zijn op die plekken."

De EK-selectie van Oranje | Persconferentie I 'Ik heb die jongens niet gebeld'

Valentijn Driessen stelde op de persconferentie de vraag of Van de Beek 'een uitzondering op de regel' is geweest. "Qua minuten bedoel je?", vroeg De Boer aan de journalist, die daarop bevestigend antwoorde. "Heb je gezien hoeveel minuten hij dit jaar heeft gemaakt?", vervolgde De Boer. "Hij zit volgens mij top zes of zeven van mijn spelers. Het is niet zo dat hij heel weinig minuten heeft gemaakt. Hij heeft iets van 4.000 minuten gemaakt. Volgens mij heeft Frenkie de Jong iets van 5.300 of 5.600 minuten. Het verbaasde mij ook, eerlijk gezegd, dat Donny nog zoveel minuten heeft gemaakt. Ik denk dat Donny in het Nederlands elftal altijd bewezen heeft dat hij het goed kan doen, ook onder mij."

De bewering van De Boer over de speelminuten van Van de Beek klopte niet. Uit de statistieken blijkt dat de middenvelder bij Manchester United slechts 1.456 minuten in actie kwam, verdeeld over 36 officiële wedstrijden. In negen wedstrijden met Oranje voegde Van de Beek daar nog 418 minuten aan toe. In totaal komt Van de Beek dus op 1.874 minuten in plaats van de 4.000 die De Boer noemde. "Dat is de helft!?", reageert Jack van Gelder op Twitter vol verbazing. "Vind het overigens ondanks die weinige minuten logisch dat hij meegaat naar het EK", voegde de presentator annex commentator toe. Van de Beek staat overigens op de 24ste plek in de Oranje-selectie als het gaat om meeste speelminuten dit seizoen.