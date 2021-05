Conte vertrekt bij Internazionale na veroveren van landstitel

Woensdag, 26 mei 2021 om 19:24 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:13

Internazionale heeft woensdagavond bevestigd dat Antonio Conte de club verlaat. De trainer heeft een akkoord bereikt over de voortijdige ontbinding van zijn contract. Inter bedankt Conte via de officiële kanalen voor zijn toewijding en verrichte werk sinds zijn aanstelling in mei 2019. Conte werd in het afgelopen seizoen kampioen van de Serie A met Inter en zal daarom altijd deel uitmaken van de geschiedenis van de club, zo schrijft men.

Het vertrek van Conte komt niet uit de lucht vallen. Eerder op de woensdag schreef La Gazzetta dello Sport al dat de 51-jarige oefenmeester op het punt stond om zijn vertrek aan te kondigen. Aanleiding hiervoor zouden de financiële problemen zijn die Internazionale in hun greep houden. Suning Group - de Chinese eigenaar van Internazionale - is in de problemen gekomen, waardoor er komende zomer volgens transferexpert Fabrizio Romano voor tachtig miljoen euro aan spelers moet worden verkocht. Dat voornemen is tegen het zere been van Conte, die zijn beste spelers wil behouden om zo geen verandering te brengen in het ‘winnende project’ dat de club nu onder zijn leiding is geworden. Conte wilde juist dat er investeringen zouden worden gedaan zodat Internazionale kon aanhaken bij de Europese top.

Het artikel gaat verder onder de video Breaking News - Conte departs Inter Meer videos

De boodschap dat er spelers verkocht moeten worden zorgde afgelopen zaterdag voor een woedende reactie bij Conte. Er werd vervolgens onderhandeld over de afwikkeling van zijn tot medio 2022 doorlopende contract, waarvoor Conte nog een afkoopsom meekrijgt. Die bedraagt volgens Italiaanse media zes à zeven miljoen euro. Het nieuws vanuit Italië zorgt ook direct voor speculatie in Spanje. Conte wordt genoemd als de mogelijke opvolger van Zinédine Zidane bij Real Madrid.

Tegelijkertijd gelden Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri en Sinisa Mihajlovic als de mogelijke opvolgers van Conte bij Internazionale. Conte stond sinds de zomer van 2019 aan het roer bij Internazionale en werd een jaar geleden al nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek. Na de verloren Europa League-finale tegen Sevilla liet hij doorschemeren dat hij zou gaan vertrekken, maar opvallend genoeg werd kort daarna duidelijk dat hij tóch zou aanblijven. Conte was de afgelopen tien jaar trainer van Juventus, de nationale ploeg van Italië, Chelsea en Inter.