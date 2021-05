Barcelona, Real en Juventus waarschuwen voor ‘ondergang van het voetbal’

Woensdag, 26 mei 2021 om 18:52 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:02

Barcelona, Real Madrid en Juventus hebben woensdag een statement gepubliceerd over de afwikkeling van het Super League-debacle. De clubs spreken zich uit tegen de wijze waarop de UEFA heeft gereageerd op hun deelname aan de mislukte competitie. Barcelona, Real Madrid en Juventus bleven het langst volharden en dinsdagavond kondigde de Europese voetbalbond een tuchtprocedure aan tegen die clubs. Het is niet uitgesloten dat de twee Spaanse grootmachten en de Italiaanse topclub volgend seizoen niet mogen deelnemen aan de Champions League.

"Barcelona, Juventus en Real Madrid willen duidelijk maken dat ze de voortdurende dwang afkeuren waar drie van de grootste voetbalinstituten door de UEFA aan worden onderworpen. Deze alarmerende opstelling van de UEFA komt neer op een grondige ondermijning van de beslissing van de rechtbanken, die de UEFA al hebben gewaarschuwd om geen actie te ondernemen om de oprichters van de Super League te bestraffen zolang de juridische procedures lopen", openen de clubs hun statement. Er wordt hier gerefereerd aan een uitspraak van een rechtbank in Madrid, die op dinsdag 20 april besloot dat de FIFA, UEFA en nationale bonden voorlopig geen maatregelen mogen treffen tegen de twaalf clubs die van plan waren om in de Super League te gaan spelen.

"Om die reden is het onbegrijpelijk dat de UEFA een disciplinaire procedure start. Het is een rechtstreekse aanslag op de rule of law die wij, burgers in de Europese Unie, op democratische wijze tot stand hebben gebracht, en toont een gebrek aan respect voor de autoriteit van rechtbank", aldus de betrokken clubs. "Vanaf het begin is de Super League opgezet om de situatie in het Europese voetbal te verbeteren, via een doorlopende dialoog met de UEFA en met als doel om de belangstelling voor de sport te vergroten en de supporters het best mogelijke vermaak te bieden. Dit doel moet bereikt worden op duurzame en solidaire wijze, zeker in de gevoelige economische tijden waar veel clubs de gevolgen van ondervinden."

"In plaats van manieren te zoeken om het voetbal te moderniseren via een open dialoog, verwacht de UEFA dat we ons terugtrekken uit de lopende juridische procedures die hun monopolie over het Europese voetbal ter discussie stellen. Barcelona, Juventus en Real Madrid, clubs die allemaal meer dan een eeuw bestaan, zullen geen enkele vorm van dwang of onrechtmatige druk accepteren. Ze blijven tegelijkertijd bereid om in discussie te gaan, op een respectvolle manier, over de oplossingen waar het voetbal naar snakt. Of we hervormen het voetbal, of we zijn getuige van de onvermijdelijke ondergang van het voetbal."