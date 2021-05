Video toont moment waarop Anwar El Ghazi het slechte nieuws hoort

Woensdag, 26 mei 2021 om 18:11 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:22

Anwar El Ghazi hoorde woensdag via een bericht op zijn telefoon dat hij geen deel uitmaakt van de EK-selectie van Oranje. Presentator Frank Evenblij was voor opnames van het programma Shirtje Ruilen op bezoek bij de aanvaller van Aston Villa, die op dat moment een berichtje ontving van De Boer. El Ghazi las het bericht direct voor aan Evenblij.

"Ja, ik heb een bericht gekregen. 'Ik zou je op dit moment niet selecteren voor de definitieve selectie'. Dus ja, helaas. Ja. Dat is het bericht dat ik nu heb gekregen. De rest houd ik voor me, wat hij nog meer heeft gezegd", aldus El Ghazi. Woensdagmiddag zei De Boer op de persconferentie dat hij de acht 'afvallers' persoonlijk heeft gebeld, maar dat is bij El Ghazi mogelijk later gebeurd. Ook vertelde de bondscoach dat hij de buitenspeler waarschijnlijk had meegenomen als hij één extra speler had mogen selecteren.

