Solskjaer begint met Van de Beek op de bank aan finale Europa League

Woensdag, 26 mei 2021 om 19:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:23

Ole Gunnar Solskjaer en Unai Emery hebben hun opstelling bekendgemaakt voor de finale van de Europa League. Manchester United en Villarreal nemen het vanaf 21.00 uur tegen elkaar op in Stadion Energa Gdánsk in Polen. Het is de vijftigste keer dat de finale van de secundaire Europese clubcompetitie wordt afgewerkt en de twaalfde keer na de naamsverandering. Voor Emery kan het de vierde keer worden dat hij de Europa League op zijn naam schrijft, nadat hij dat eerder tussen 2013 en 2016 drie keer achtereenvolgens in dienst van Sevilla deed.

Grote afwezige aan de kant van United is Harry Maguire. De aanvoerder kampt al een aantal weken met een enkelblessure en is niet op tijd hersteld. Door de afwezigheid van Maguire wordt het hart van de defensie ingevuld door Eric Bailly en Victor Lindelöf. Ook op de langdurig geblesseerde Anthony Martial kan Solskjaer geen beroep doen. De aanvaller is herstellende van een zware knieblessure. Solskjaer kiest onder de lat voor David de Gea. De oefenmeester rouleerde de laatste weken tussen De Gea en Dean Henderson, maar legt ditmaal het vertrouwen in handen van de Spanjaard.

Op het middenveld keert Bruno Fernandes terug. De Portugees ontbrak afgelopen weekend tijdens de laatste speelronde in de Premier League tegen Wolverhampton Wanderers, maar keert nu dus terug in de basiself. Dat gaat ten koste van Juan Mata. Voorin geeft Solskjaer de voorkeur aan Edinson Cavani. De aanvalsleider is dit seizoen gemiddeld elke 35 minuten goed voor een doelpunt of een assist in de Europa League. In de doelpuntrijke halve finale tegen AS Roma nam hij over twee wedstrijden vier treffers voor zijn rekening. Donny van de Beek begint op de reservebank bij United.

Emery stond in aanloop naar de finale voor een aantal lastige beslissingen. De moeilijkste keuze was die tussen de palen. De oefenmeester koos dit seizoen in het toernooi om de Europa League op één wedstrijd na altijd voor reservedoelman Gerónimo Rulli als eerste keus, maar zag hoe de Argentijnse doelman niet helemaal fit was op de laatste trainingen. Het is de eerste keer in de clubgeschiedenis dat Villarreal de finale van de Europa League speelt. In 2004, 2011 en 2016 reikte de club tot de halve finale.

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Bailly, Shaw; McTominay, Pogba; Fernandes, Greenwood, Rashford; Cavani

Opstelling Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Pedraza; Pino, Capoue, Parejo, Trigueros; Moreno, Bacca