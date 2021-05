Jack van Gelder is verbaasd over totaal onjuiste claim van Frank de Boer

Woensdag, 26 mei 2021 om 17:36 • Jeroen van Poppel

Donny van de Beek gaat ondanks zijn reserverol bij Manchester United mee met Oranje naar het EK. Frank de Boer lichtte zijn keuze voor de 24-jarige middenvelder woensdagmiddag toe op de persconferentie. Volgens de bondscoach heeft Van de Beek dit seizoen een verbazingwekkend aantal van 'iets van 4.000 minuten' gemaakt in Engeland, maar dat blijkt totaal onjuist. Jack van Gelder reageert op Twitter verbaasd op de claim van De Boer.

Valentijn Driessen stelde de vraag of Van de Beek 'een uitzondering op de regel' is geweest. "Qua minuten bedoel je?", vroeg De Boer aan de journalist, die daarop bevestigend antwoorde. "Heb je gezien hoeveel minuten hij dit jaar heeft gemaakt?", vervolgde De Boer. "Hij zit volgens mij top zes of zeven van mijn spelers. Het is niet zo dat hij heel weinig minuten heeft gemaakt. Hij heeft iets van 4.000 minuten gemaakt. Volgens mij heeft Frenkie de Jong iets van 5.300 of 5.600 minuten. Het verbaasde mij ook, eerlijk gezegd, dat Donny nog zoveel minuten heeft gemaakt. Ik denk dat Donny in het Nederlands elftal altijd bewezen heeft dat hij het goed kan doen, ook onder mij."

Volgens Frank de Boer heeft Donny vd Beek 4000 minuten gespeeld dit seizoen maar 1 van onze redacteuren geeft net door dat het volgens zijn info gaat om 1456 minuten bij Man Utd in alle competities en ongeveer 500 minuten in Oranje. Dat is de helft ??!! pic.twitter.com/7zhvzIKZdY — Jack van Gelder (@jackvangelder) May 26, 2021

De bewering van De Boer over de speelminuten van Van de Beek klopt niet. Uit de statistieken blijkt dat de middenvelder bij Manchester United slechts 1.456 minuten in actie kwam, verdeeld over 36 officiële wedstrijden. In negen wedstrijden met Oranje voegde Van de Beek daar nog 418 minuten aan toe. In totaal komt Van de Beek dus op 1.874 minuten in plaats van de 4.000 die De Boer noemde. "Dat is de helft!?", reageert Jack van Gelder op Twitter vol verbazing. "Vind het overigens ondanks die weinige minuten logisch dat hij meegaat naar het EK", voegt de presentator annex commentator toe. Van de Beek staat overigens op de 24ste plek in de Oranje-selectie als het gaat om meeste speelminuten dit seizoen.

De Boer vervolgde op de persconferentie dat in dit verband ook iets te zeggen is over Nathan Aké. De verdediger komt bij Manchester City nauwelijks aan de bak en staat dit seizoen op 993 speelminuten in clubverband. "Gelukkig heeft hij de laatste twee wedstrijden wel weer gespeeld", aldus De Boer, die toelichtte waarom Aké er toch bij zit. "Ook omdat het een linkspoot achterin is, waar we er niet zo heel veel van hebben."