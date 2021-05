Brian Brobbey verlaat trainingskamp; Van de Looi roept geen vervanger op

Woensdag, 26 mei 2021 om 17:00 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:11

Brian Brobbey heeft het trainingskamp van Jong Oranje met een blessure moeten verlaten, zo meldt de KNVB woensdagmiddag. De negentienjarige spits van Ajax, die in de zomer overstapt naar RB Leipzig, viel woensdag uit tijdens de training en is niet fit genoeg bevonden om mee te gaan naar het vervolg van het EK in Hongarije en Slovenië.

Jong Oranje speelt op maandag 31 mei om 18.00 uur in de kwartfinale van het EK tegen Jong Frankrijk. Brobbey debuteerde op 24 maart 2021 voor Jong Oranje in de groepsfase van het EK tegen Jong Roemenië. Hij kwam tot dusver tot drie interlands waarin hij één keer scoorde. Jong Oranje-coach Erwin van de Looi roept geen vervanger voor Brobbey op. Hierdoor reist het team met 21 spelers af naar Hongarije voor de knock-outfase van het EK.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Wat voor blessure de aanvaller heeft opgelopen, is niet bekend. Van de Looi heeft in de voorhoede verder Myron Boadu (AZ), Javairo Dilrosun (Hertha BSC), Justin Kluivert (AS Roma) en Calvin Stengs (AZ) tot zijn beschikking. Bovendien speelde hij in de groepsfase met middenvelder Dani de Wit in de spitspositie. Maandag viel Noa Lang van Club Brugge al weg door een hamstringblessure.